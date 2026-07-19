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Cod galben de instabilitate atmosferică în toată țara. Sunt prognozate ploi, grindină și vijelii

Imagine simbol. Foto: Guliver/ GettyImages

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis un cod galben de instabilitate atmosferică, valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, începând de duminică, 19 iulie, ora 16:00, până luni, 20 iulie, ora 02:00.

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Potrivit meteorologilor, pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor înregistra averse puternice, cu cantități de precipitații de 15–35 l/m².

De asemenea, sunt posibile căderi de grindină, iar vântul va sufla în rafale de 15–20 m/s.

Pe fundalul acestor condiții meteo, rămân în vigoare două avertizări emise de AMM.

Pentru perioada 18-19 iulie, este valabil un Cod galben de caniculă în mare parte a țării. În zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge 33–34°C.

Totodată, în intervalul 18-22 iulie, este în vigoare un Cod galben de pericol de incendiu, meteorologii avertizând că în regiunile vizate se prevede pericol excepțional de incendii de vegetație.

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