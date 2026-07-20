SUA lovesc Iranul pentru a noua zi consecutivă: Teheranul susține că două petroliere au explodat în Ormuz

Forțele americane au atacat Iranul pentru a noua zi consecutivă, luni, 20 iulie, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a anunțat că două petroliere au explodat și au rămas imobilizate, transmite Reuters.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a început „un nou val de lovituri” menite să „reducă” capacitatea Iranului de a ataca nave comerciale care tranzitează această rută maritimă strategică. Instituția nu a oferit alte detalii, scrie publicația.

Agenția iraniană Tasnim, citând propriii reporteri, a anunțat că rachete americane au lovit mai multe orașe iraniene în cursul dimineții de luni. Potrivit sursei, explozii au fost auzite în Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr și Bandar Imam Khomeini.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că Statele Unite vor continua să lovească Iranul atât timp cât acesta atacă transportul comercial internațional.

„Strâmtoarea Ormuz reprezintă ape internaționale, iar Iranul continuă să atace navele care navighează pe această rută (…) Atât timp cât Iranul insistă să controleze o cale navigabilă internațională, vom fi nevoiți să răspundem. Statele Unite rămân deschise unei soluții diplomatice”, a spus Rubio.

La rândul său, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a anunțat că a lansat un atac surpriză asupra „cartierului general al forțelor speciale ale inamicului” din zona Al-Tanf, în Siria.

Gardienii Revoluției au afirmat, de asemenea, că au vizat cu rachete balistice aeronave americane aflate pe aeroportul Aqaba din Iordania. Anterior, Iranul a desfășurat un atac cu drone asupra unor obiective militare americane din tabăra Al-Adiri și baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit, potrivit televiziunii de stat iraniene, transmite Reuters.

Gardienii Revoluției au afirmat luni, 20 iulie, că două petroliere au explodat și au rămas imobilizate după ce au încercat să tranziteze o rută sudică pe care au descris-o drept nesigură prin Strâmtoarea Ormuz, susținând că navele ar fi fost încurajate de armata americană să folosească acel culoar maritim. Totuși, Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile.

Comunicatul nu oferă detalii privind numele navelor, pavilionul sub care navigau, echipajele sau eventualele victime.

Gardienii Revoluției au avertizat că Strâmtoarea Ormuz va rămâne nesigură atât timp cât va continua ceea ce ei numesc „agresiunea” Statelor Unite în regiune, afirmând că „această rută nu va fi sigură pentru transportul produselor petrochimice și nici măcar pentru o singură picătură de petrol sau gaze”.

Potrivit datelor LSEG, patru nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz duminică, 19 iulie, față de opt în ziua precedentă. De asemenea, cel puțin trei petroliere pentru produse petroliere și un petrolier de tip Very Large Crude Carrier au intrat în strâmtoare de vineri pentru a încărca țiței.

Prețul petrolului a crescut cu aproximativ 2%, depășind 90 de dolari pe baril.

Loviturile fac parte dintr-o escaladare a confruntărilor dintre Statele Unite și Iran, după ce un acord provizoriu de încetare a focului, semnat în urmă cu o lună, s-a prăbușit. Situația a amplificat disputa privind controlul asupra Strâmtorii Ormuz, afectând aprovizionarea cu energie și alimentând temerile privind creșterea inflației la nivel global.