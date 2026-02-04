Statele Unite oferă R. Moldova 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Kulminski: „Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid”

Statele Unite vor oferi R. Moldova 36,5 milioane de dolari. Anunțul a fost făcut miercuri, 4 februarie, de către ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, într-o postare pe Facebook. Oficialul a menționat că banii vor fi utilizați pentru „securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale”.

Potrivit ambasadorului, această decizie reflectă „nivelul de încredere și maturitatea cooperării de securitate dintre R. Moldova și Statele Unite”.

„R. Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia, menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, care beneficiază de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională. Legea a fost adoptată de Congresul SUA și semnată de președintele Donald Trump.

(…) Parteneriatul nostru cu SUA este unul solid. Casa Albă și Congresul demonstrează un angajament clar pentru întărirea capacităților noastre și pentru prevenirea riscurilor într-un context regional dificil. Domeniul de aplicare al acestor fonduri: securitatea energetică, securitatea cibernetică, reziliență și alte priorități conexe în domeniul securității naționale.

Pentru R. Moldova, acest sprijin confirmă un lucru esențial: investiția în pace, stabilitate și capacitate de apărare este recunoscută și susținută de partenerii noștri strategici. Continuăm pe această direcție, cu responsabilitate și focus pe siguranța cetățenilor”, a scris Kulminski.

National Security and Department of State Appropriations Act este o lege federală a Statelor Unite.

Congresul SUA a adoptat pe 3 februarie pachetul final de cheltuieli pentru anul fiscal în curs. Proiectul de aproximativ 1,2 trilioane de dolari, care include și programe de apărare, transport și educație, a fost semnat președintele american Donald Trump, după ce a fost aprobat de Camera Reprezentanților.