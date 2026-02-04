LIVE TEXT Zelenski: ne așteptăm la un schimb de prizonieri cu Rusia în viitorul apropiat. Prizonierii noștri trebuie aduși acasă. Război în Ucraina, ziua 1442

UPDATE 22:10 În urma întâlnirilor trilaterale din Emiratele Arabe Unite, Ucraina se așteaptă la un schimb de prizonieri cu Rusia în viitorul apropiat, discuțiile urmând să continue mâine, 5 februarie, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„A existat un raport din partea delegației noastre după întâlnirile de astăzi. Au existat, de asemenea, contacte între echipa noastră și partea americană. Am discutat rezultatele intermediare ale negocierilor de astăzi. Acestea vor continua mâine. Va exista, de asemenea, un pas important: ne așteptăm la un schimb de prizonieri în viitorul apropiat. Prizonierii noștri trebuie aduși acasă”, a spus el.

Comentând poziția generală a Ucrainei, Zelenski a subliniat că „per total, poziția noastră ucraineană este foarte clară: războiul trebuie să se încheie cu adevărat. Rusia trebuie să fie pregătită pentru asta”, a spus Zelenski.

UPDATE 16:55 Autoritățile din Franța vor livra Ucrainei 150 de generatoare pe parcursul lunii februarie, precum și o asistență financiară de 71 de milioane de euro pe tot parcursul anului 2026. O declarație în acest sens a fost făcută de ministrul ucrainean al Energiei, Denîs Șmîhal.

Oficialul ucrainean a avut o întrevedere cu ministrul-delegat pentru Comerț Exterior și Atracția Investițiilor din cadrul Ministerului Europei și Afacerilor Externe al Republicii Franceze, Nicolas Forissier.

„Franța este unul dintre principalii parteneri strategici ai Ucrainei în sectorul energetic”, a subliniat prim-viceprim-ministrul Ucrainei.

În timpul întrevederii, au fost discutate proiectele bilaterale și modalitățile de dezvoltare a cooperării.

Șmîhal a mulțumit Franței pentru sprijinul acordat în mobilizarea a 30 de miliarde de euro sub formă de ajutor energetic în cadrul asistenței macrofinanciare a UE.

UPDATE 15:51 Un atac cu drone rusești asupra orașului Zaporijjea, pe 3 februarie, a ucis doi tineri de 18 ani și a rănit cel puțin alte 20 de persoane, inclusiv patru copii. Incidentul a avut loc în jurul orei 18:00, provocând avarii unui bloc de locuințe cu mai multe etaje, unor magazine și mai multor automobile, scrie presa ucraineană.

Pe 4 februarie, Ivan Fedorov, guvernatorul regiunii, a raportat că numărul răniților a crescut la 20, față de 11, cât fusese anunțat anterior.

Printre persoanele rănite se numără o fată de 15 ani și alți copii cu vârste de 17, 12 și 11 ani, a precizat administrația. Autoritățile menționau anterior că fata de 15 ani se afla într-o stare extrem de gravă.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a anunțat că a stins incendiile izbucnite după ce patru autoturisme au fost cuprinse de flăcări.

În momentul atacului, alerta aeriană în Zaporijjea era activă de 23 de ore consecutive, a mai informat administrația militară regională.

UPDATE 15:27 Cel puțin șapte persoane au murit, iar 15 oameni au fost răniți în urma unui atac rusesc asupra orașului ucrainean Drujkivka, din regiunea Donețk.

„Reamintesc că, în această dimineață, rușii au bombardat piața din Drujkivka cu muniții cu dispersie. Au murit cel puțin șapte persoane, cu vârste cuprinse între 43 și 81 de ani. Alte 15 persoane, cu vârste între 50 și 72 de ani, au fost rănite.

Toți răniții primesc asistența medicală necesară. La fața locului intervin toate serviciile responsabile. Toate consecințele acestei crime sunt documentate cu atenție. Toți vor răspunde!”, a precizat Vadim Filașkin, șeful Administrației militare regionale din Donețk.

UPDATE 12:07 Armata rusă a lansat un atac cu drone asupra regiunii Odesa. Șeful Administrației militare a orașului Odesa, Serhii Lisak, a precizat că cinci persoane au fost rănite în urma bombardamentelor rusești.

„Patru persoane au primit ajutor la fața locului. Una s-a adresat medicilor. Starea tuturor persoanelor afectate este satisfăcătoare”, a scris Lisak într-o postare pe Telegram.

Serhii Lisak a anunțat anterior că în urma atacului au fost avariate peste 20 de clădiri rezidențiale, două grădinițe și o școală.

UPDATE 11:48 În noaptea de 3 spre 4 februarie, armata rusă a lansat 105 de drone din patru direcții. Apărarea antiaeriană a doborât 88 de drone. Informația a fost comunicată de serviciul de presă al Forțelor Aeriene ale Ucrainei. Totodată, au fost doborâte 17 drone de atac în 14 puncte, precum și resturi de drone căzute în alte 5 puncte.

UPDATE 08:13 Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a avut o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, despre atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, pe fondul unei scăderi accentuate a temperaturilor. Conversația a avut loc marți, notează Ukrinform.

„Liderii au discutat situația din Ucraina, inclusiv atacurile barbare ale Rusiei asupra țării din cursul nopții. Atacurile feroce ale lui Putin asupra infrastructurii naționale critice, inclusiv asupra sistemelor energetice, au fost deosebit de crude, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub -20°C”, a declarat prim-ministrul.

Starmer și Trump au discutat, de asemenea, despre baza militară strategică de pe insula Diego Garcia din Oceanul Indian, utilizată de ambele țări. Ei au recunoscut „importanța strategică” a facilității și au convenit să continue colaborarea strânsă pentru a garanta funcționarea viitoare a bazei.

Trump a susținut că Putin și-a „respectat cuvântul”, promițând să nu bombardeze orașele ucrainene timp de o săptămână în timpul temperaturilor severe.