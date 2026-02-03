Procuratura a dispus interdicție de a părăsi țara pentru Vladimir Andronachi în dosarul de spălare de bani. Măsura a fost luată pe 3 februarie

Fostul deputat Vladimir Andronachi, cercetat într-un dosar de spălare de bani în proporții deosebit de mari, are interdicție de a părăsi țara pe un termen de 60 de zile. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA).

Măsura a fost luată de procurorul de caz (Nicolae Busuioc, n.r.) pe 3 februarie pentru „a preveni eschivarea de la urmărirea penală”, menționează reprezentanții PA pentru ZdG.

„Pe 2 februarie, Curtea de Apel Centru a respins demersul procurorului privind prelungirea arestului preventiv și a anulat măsura controlului judiciar, fiind dispusă eliberarea învinuitului, cu stabilirea obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală. Procuratura Anticorupție urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru, însă consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus în termenul legal, iar situația creată a fost determinată de interpretarea modului de calcul al termenului măsurii preventive, confuzie generată de includerea, în termenul de 30 de zile al arestului preventiv, a unei perioade anterioare de aproximativ 7 zile, aferent măsurii preventive stabilite prin mandatul anterior.

Pe 3 februarie, pentru a preveni eschivarea de la urmărirea penală și pentru a asigura buna desfășurare a procesului penal, procurorul de caz a dispus în privința lui Vladimir Andronachi aplicarea măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara, pe un termen de 60 de zile, cu consemn la frontieră”, subliniază PA într-un răspuns la o solicitare de informații a ZdG.

Vladimir Andronachi, eliberat din arest

Pe 23 ianuarie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorului de caz și a dispus eliberarea din penitenciar și plasarea lui Andronachi sub control judiciar pe un termen de 30 de zile, cu monitorizarea electronică a învinuitului. Procurorii anticorupție însă au contestat decizia instanței cu recurs, solicitând arest preventiv pe un termen de 30 de zile.

Ulterior, pe 2 februarie, Curtea de Apel Centru a respins demersul procurorului de prelungire a arestului preventiv, a anulat încheierea judecătorului de instrucție, inclusiv măsura preventivă a controlului judiciar, și a dispus eliberarea lui Andronachi, cu aplicarea măsurii obligării de a se prezenta la citarea organului de urmărire penală.

Potrivit unui comunicat al instanței de apel, procurorul de caz a înaintat un demers de prelungire a arestării tocmai pe 22 ianuarie 2026, adică „cu omisiunea termenului obligatoriu prevăzut de lege”. Iar „eroarea admisă de procuror a fost ignorată în mod neconvingător și de către instanța de fond”. Prin urmare, reprezentanții instanței au acuzat că „încălcarea admisă de procuror a privat, prin efectul legii, Curtea de Apel de posibilitatea de a analiza temeiurile prelungirii măsurii preventive de arest în privința învinuitului Andronachi Vladimir”.

Într-un răspuns la o solicitare de informații a Ziarului de Gardă, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au declarat că instituția urmează să analizeze motivarea deciziei Curții de Apel Centru și consideră că demersul de prelungire a arestului preventiv a fost depus în termenul legal.

„Situația creată a fost determinată de interpretarea modului de calcul al termenului măsurii preventive, confuzie generată de includerea, în termenul de 30 de zile al arestului preventiv, a unei perioade anterioare de aproximativ 7 zile, aferent măsurii preventive stabilite prin mandatul anterior”, precizează reprezentanții PA pentru ZdG.

Detalii despre dosarele lui Andronachi

Fostul deputat a fost reținut în seara zilei de marți, 2 septembrie.

Nicolae Busuioc, procurorul care gestionează cauza penală de spălare de bani în proporții deosebit de mari în care figurează fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul a fost deschis în 2021 pentru presupuse fapte comise în 2014, perioadă în care Andronachi activa în calitate de om de afaceri.

Astfel, Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, este bănuit că ar fi spălat 360 de mii de dolari într-un episod și 100 de mii de dolari în al doilea.

Potrivit acuzatorului de stat, dosarul a fost deschis în 2021, însă ulterior a fost conexat cu o altă cauză penală, inițiată în august 2025, pe baza unor probe noi și declarații ale unor martori care au permis relansarea urmăririi penale.

„(…) Probele au demonstrat schema infracțională complexă care a fost organizată de către domnul Andronachi. Urmează să efectuăm alte acțiuni de identificare a tuturor participanților (…). El a acționat prin interpuși – persoane apropiate și a reușit să spele o sumă impunătoare de bani (…)”, a subliniat procurorul pentru sursa citată.

Vladimir Andronachi a fost deputat în perioada februarie 2015 – iulie 2021 și ex-vicepreședinte al Partidului Democrat din Moldova (PDM), condus în trecut de oligarhul Vladimir Plahotniuc. În R. Moldova, fostul democrat figurează în mai multe dosare penale: „Frauda bancară”, dosarul achiziționării blanchetelor pentru pașapoarte și „Metalferos”.

În noiembrie 2022, Andronachi a fost expulzat de autoritățile din Ucraina și reținut în dosarul „Frauda bancară”. Ulterior, acesta a fost plasat în arest la domiciliu, iar în august 2023 a fost eliberat din arest la domiciliu sub garanție personală. Conform unui comunicat al Procuraturii Anticorupție (PA), în 2014, utilizând acte fictive și informații false, mai multe persoane ar fi determinat încheierea cu Banca de Economii SA a unui contract de investiții sub falsul motiv de reconstrucție și reparație a unui nou sediu pentru bancă. În temeiul acestui contract, banca a transferat circa 32 milioane de lei unei companii controlate efectiv de către Vladimir Andronachi, pe care ultimul i-a convertit, plasat și stratificat prin intermediul mai multor companii nerezidente cu conturi deschise în două bănci din Letonia.

Fostul deputat PD a pledat nevinovat.