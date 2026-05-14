Sportivii din R. Moldova au obținut primele medalii la Campionatul European de lupte U-17

R. Moldova a cucerit primele medalii la Campionatul European de lupte U-17, care se desfășoară în aceste zile la Samokov, Bulgaria. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării(MEC), două medalii de bronz au fost obținute în concursul de lupte greco-romane.

Prima a fost adusă de Vadim Țarelunga, care s-a impus în finala mică a categoriei de până la 51 kg în fața polonezului Oliwier M. Bialasek, cu scorul de 6-1.

„Pe parcursul competiției, sportivul nostru i-a mai învins pe ungarul Sandor Daniel Kurdi (8-0) și pe grecul Georgios Chondronasios (9-5). Anul trecut, Vadim Țarelunga a cucerit, de asemenea, medalia de bronz la Campionatul Mondial rezervat aceleiași categorii de vârstă”, scrie MEC.

A doua medalie de bronz a fost obținută de Vlad Duminică, la categoria de 60 kg, după ce l-a învins în finala mică pe croatul David Koic, cu 10-1.

„În drumul spre podium, Duminică a trecut în calificări de reprezentantul României, Alexandru Ilie-Lungu (6-2), apoi de cehul Simon Sebecek (4-3), iar în recalificări de azerul Elmir Charkazov (8-0)”, comunică MEC.

Alți doi reprezentanți ai țării noastre, Mihai Codimschi (45 kg) și Vladislav Vasilevschi (92 kg), s-au clasat pe locul V, fiind foarte aproape de podium.