Spațiu nou și modern pentru elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, beneficiari ai programului de învățământ dual

Elevii care urmează programul de învățământ dual de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor beneficia de un nou spațiu modern, amenajat special pentru a-i sprijini în procesul educațional și a îmbunătăți condițiile de trai ale elevilor, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Etajul patru al căminului nr. 1 a fost complet renovat și dotat cu mobilier nou și echipamente necesare, oferind un mediu confortabil și sigur pentru tineri, anunță MEC.

Modernizarea spațiului a fost posibilă datorită finanțării de 500 de mii de lei, obținute în cadrul Concursului Național pentru dezvoltarea învățământului dual, organizat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a R. Moldova.

Prezentă la eveniment, Ludmila Stihii, secretar de stat al MEC, a apreciat efortul și dedicarea echipei Centrului de Excelență în implementarea acestui proiect.

„Îmbunătățirea condițiilor de trai prin modernizarea și adaptarea mediilor la nevoile elevilor reprezintă una dintre prioritățile MEC pentru următorii ani”.

Mariana Bârlădean, directoarea instituției, a mulțumit MEC, Camerei de Comerț și Industrie, partenerilor economici și întregii echipe a instituției pentru susținerea constantă în dezvoltarea unui mediu educațional de excelență.

În anul 2025 numărul elevilor care au ales învățământul dual a crescut cu circa 880 elevi comparativ cu anul 2024. De asemenea, numărul instituțiilor de învățământ profesional tehnic care au grupe la programe de formare dual a crescut de la 40 la 45 și numărul de parteneri economici – de la 170 la 200.