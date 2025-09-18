Spania va investiga „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a aduna probe şi a le prezenta Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat joi, 18 septembrie, procurorul general al ţării, relatează agenția de știri AFP, citată G4Media.

„Procurorul general a emis un decret prin care se înfiinţează un grup de lucru pentru a investiga încălcările drepturilor omului în Gaza”, a informat procuratura spaniolă într-un comunicat.

Obiectivul va fi „adunarea de probe şi punerea lor la dispoziţia organismului competent, respectând astfel obligaţiile Spaniei privind cooperarea internaţională şi drepturile omului”, se arată în comunicat.

„Această iniţiativă a Parchetului spaniol răspunde recomandării din raportul Comisiei Internaţionale Independente de Anchetă (COI) a Naţiunilor Unite privind teritoriul palestinian ocupat, care îndeamnă statele părţi să coopereze cu ancheta Parchetului Curţii Penale Internaţionale”, subliniază în continuare declaraţia.

Conform decretului Procurorului General, la care a avut acces AFP, Spania „are obligaţia de a furniza cooperarea şi asistenţa necesară” pentru anchetă, „ceea ce legitimează iniţierea procedurilor de investigaţie în cadrul competenţelor Procuraturii pentru a da un efect real şi efectiv principiului cooperării internaţionale”.

„Astfel, având în vedere situaţia actuală din teritoriile palestiniene, orice probă, directă sau indirectă, care poate fi colectată în ţara noastră trebuie integrată într-un cadru procedural care să permită utilizarea sa ulterioară”, se arată în decret.

Conform Procuraturii Generale, elementele colective ar putea servi drept „dovadă a crimelor comise”.

Procurorul CPI a emis mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului său ministru al Apărării, Yoav Gallant, sub suspiciunea de crime împotriva umanităţii şi crime de război. Cu toate acestea, instanţa nu i-a acuzat pe niciunul dintre ei de genocid.

Spania se numără, de asemenea, printre ţările care s-au alăturat procedurilor iniţiate de Africa de Sud în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) – o jurisdicţie separată de CPI – acuzând Israelul de comiterea unui „genocid” în Fâşia Gaza. CIJ, cu sediul la Haga, ordonase Israelului încă din ianuarie 2024 să prevină orice act de genocid.

Judecătorii CIJ au emis mai multe hotărâri de urgenţă, inclusiv ordinul ca Israelul să înceteze operaţiunile în guvernoratul Rafah şi să permită livrarea nestingherită de ajutor umanitar către Gaza.

Sursa citată scrie că magistrații nu au început încă să delibereze asupra chestiunii fundamentale dacă Israelul comite genocid în Gaza – un proces care ar putea dura luni, dacă nu chiar ani.