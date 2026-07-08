Șoferii plătesc cu șase bani mai mult pentru un litru de benzină. ANRE a stabilit prețurile la carburanți pentru 8 iulie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

Astfel, pentru miercuri, 8 iulie, pentru un litru de benzină 95 șoferii plătesc 27,95 de lei, cu șase bani mai mult decât era până acum.

Pentru un litru de motorină, șoferii vor scoate din buzunar 25, 18 lei, adică cu 18 bani mai mult, conform datelor publicate de ANRE.