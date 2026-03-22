Slovenia limitează achizițiile de combustibil pentru consumatori din cauza golirii pompelor

Slovenia a anunțat pe 22 martie că limitează temporar achizițiile de combustibil pentru a face față penuriei de combustibil la pompă, cauzată parțial de alimentarea și stocarea transfrontalieră în urma războiului din Iran, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la securitatea aprovizionării, potrivit Reuters.

Alimentarea la stațiile individuale de alimentare este limitată la 50 de litri pe zi pentru vehiculele private și 200 de litri pentru persoanele juridice și oamenii de afaceri privați, cum ar fi fermierii. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la o nouă notificare, a anunțat sâmbătă seara, 21 martie, prim-ministrul Robert Golob.

„Permiteți-mi să vă asigur că există suficient combustibil în Slovenia, depozitele sunt pline și nu vor exista lipsuri de combustibil”, a declarat Golob.

Robert Golob a spus că problema constă în transportul combustibilului către benzinării și că armata va folosi cisterne pentru a ajuta comercianții să își transporte proviziile.

„Petrol”, cea mai mare companie slovenă de distribuție a petrolului, a suferit din cauza lipsurilor de combustibil, ceea ce a cauzat cozi lungi la benzinăriile sale în ultimele zile.

Multe benzinării din Slovenia au fost închise duminică. Cele aparținând grupului maghiar de petrol și gaze MOL au rămas deschise, dar au limitat deja achizițiile la 30 de litri pentru persoanele fizice și 200 de litri pentru persoanele juridice.

Guvernul a solicitat comercianților să actualizeze zilnic situația aprovizionării, astfel încât să se poată impune măsuri suplimentare, dacă este necesar. De asemenea, a recomandat comercianților să pregătească măsuri speciale pentru șoferii străini, a spus Golob.