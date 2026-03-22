Donald Trump: „Dacă Iranul nu deschide complet Strâmtoarea Ormuz, în 48 de ore, SUA vor lovi centrale lor electrice”

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă că SUA vor lovi centralele electrice iraniene dacă Iranul nu redeschide în 48 de ore Strâmtoarea Ormuz, transmite dpa, citat de Agerpres.

„Dacă Iranul nu deschide complet, fără amenințări, Strâmtoarea Ormuz, în 48 de ore exact din acest moment, Statele Unite ale Americii vor lovi și șterge de pe fața pământului diferitele lor centrale electrice, începând cu cea mai mare” a scris el în rețeaua sa Truth Social.

Forțele armate iraniene au replicat la amenințarea lui Trump că dacă sunt lovite instalații de carburanți și energetice din Iran, vor ataca infrastructura energetică legată de SUA în întreaga regiune.

Ali Mousavi, reprezentantul Teheranului la Organizația Maritimă Internațională, a susținut după câteva ore că prin Strâmtoarea Ormuz pot trece orice nave, cu excepția celor care au legături cu „inamicii Iranului”, fiind necesară pentru aceasta doar o coordonare prealabilă de securitate cu autoritățile iraniene.

Traficul prin strâmtoare este blocat de iranieni, în urma ofensivei americano-israeliene lansate în 28 februarie împotriva Iranului. Pe ruta respectivă se transportau înainte de conflictul extins între timp în Orientul Mijlociu circa 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume.

Datele de monitorizare a navelor arată, conform Reuters, că au putut traversa strâmtoarea unele nave sub pavilion indian și un petrolier pakistanez. Agenția observă că Pakistanul are relații bune atât cu Iranul, cât și cu Statele Unite și cu Arabia Saudită.