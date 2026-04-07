Situația pe Nistru: „Rezultatele de laborator confirmă faptul că parametrii calității apei se mențin în limitele normelor legale”

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, anunță că situația de pe râul Nistru este gestionată împreună cu experți din România, iar rezultatele de laborator sunt în limitele normelor legale. Potrivit ministrului, în ultimele două zile, în localitatea Arionești, raionul Dondușeni, au fost înlocuite 5 dintre cele 7 baraje absorbante aflate în prima linie de protecție.

Ministrul Mediului menționează că pe râul Nistru se dispersează material absorbant în amonte de câteva ori pe zi, iar suplimentar, direct peste baraje, a fost aplicată o soluție diluată specială, destinată dizolvării substanțelor petroliere.

„De astăzi, specialiștii din România lucrează alături de noi în teren, oferind sprijin și expertiză în gestionarea eficientă a situației de pe râul Nistru.

Este important de menționat că, în urma monitorizării constante, rezultate de laborator confirmă faptul că parametrii calității apei se mențin în limitele normelor legale, fiind în deplină siguranță”, a scris Gheorghe Hajder.

De asemenea, ministrul anunță că în această săptămână a fost recepționat un lot de ajutor tehnic din partea Slovaciei, care include:

⁠30 de recipiente pentru lichide;

⁠⁠154 metri de baraje absorbante;

⁠220 litri de sorbent lichid biodegradabil;

⁠10 pompe pentru apă murdară.

Pe 8 aprilie, intervențiile se vor muta la Hidrocentrala de la Dubăsari, unde vor fi efectuate lucrări de întreținere a barajelor existente și o inspecție completă a lacului de acumulare, a adăugat ministrul.