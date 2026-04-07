Sergiu Stanciu, candidatul PAS pentru funcția de primar în Orhei

Sergiu Stanciu, administratorul „Chișinău Arena”, intră în cursa pentru Primăria Orhei, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale, iar marți, 7 aprilie, marchează termenul limită pentru depunerea dosarelor de înregistrare a candidaților.

„Astăzi am făcut un pas important: mi-am înregistrat candidatura la funcția de primar al municipiului Orhei, din partea Partidului Acțiune și Solidaritate. În perioada următoare voi reveni cu idei, propuneri și direcții clare pentru dezvoltarea Orheiului. Vreau să știți exact ce îmi asum“, a scris Sergiu Stanciu pe Facebook.

Sergiu Stanciu a fost înaintat de PAS la funcția de primar al Orheiului și în 2023, acumulând 17% din voturi. Alegerile locale au fost câștigate atunci de Tatiana Cociu, primărița afiliată lui Ilan Șor.

În perioada 2013-2015, Sergiu Stanciu a ocupat funcția de viceministru al Tineretului și Sportului. Anterior, a activat în funcția de director al Direcției Informațional Analitice din cadrul Parlamentului R. Moldova, director al postului de radio „Radio România Chișinău”, director general al Institutului Muncii și director al Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului R. Moldova.

Cine sunt candidații intrați în cursa pentru Primăria Orhei?

După demisia Tatianei Cociu, fosta primărița afiliată lui Ilan Șor, funcția de primar al municipiului Orhei a devenit vacantă, iar Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale.

