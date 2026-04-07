Procurorii Andrei Balan și Radu Palencu au fost audiați de Comisia de Evaluare

Comisia de evaluare a procurorilor a audiat marți, 7 aprilie, doi procurori din cadrul Procuraturii Anticorupție. Potrivit Comisiei, este vorba despre Andrei Balan, în procedură de reevaluare, și Radu Palencu.

Audierile au debutat cu procurorul Andrei Balan, aflat în procedură de evaluare reluată. Această reevaluare a survenit ca urmare a deciziei Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din 9 septembrie 2025, prin care a fost respins raportul Comisiei privind nepromovarea evaluării.

„În contextul reluării procedurii, Completul A a examinat chestiunile evidențiate în hotărârea CSP și a adresat subiectului întrebări de clarificare. În cadrul audierii, procurorului i-a fost oferită ocazia de a prezenta informațiile pe care le-a considerat relevante procedurii de re-evaluare”, potrivit Comisiei de Evaluare.

Al doilea procuror audiat a fost Radu Palencu. În etapa premergătoare audierii, Completul A a colectat informații relevante despre subiectul evaluării și persoanele apropiate acestuia, pentru a verifica conformitatea acestuia cu criteriile de integritate prevăzute de Legea nr. 252/2023.

„În legătură cu neclaritățile identificate, în prealabil, au fost adresate patru runde de întrebări scrise, la care subiectul a răspuns în termen. Discuțiile în cadrul audierii, au vizat, în principal, diferențele dintre venituri, avere și cheltuieli înregistrate pe parcursul a doi ani din perioada evaluată, inclusiv procurarea unor bunuri imobile, oferindu-i totodată subiectului posibilitatea de a prezenta explicații și probe în susținerea poziției sale”, a scris Comisia.

„Contez pe un proces de evaluare echitabil. Colegilor care vor apărea în fața dumneavoastră le doresc mult succes”, a menționat procurorul Radu Palencu.

Până în prezent, evaluarea a fost finalizată în privința a 26 subiecți din cadrul Procuraturii Anticorupție, dintre care unul a fost evaluat în cadrul unei proceduri de reevaluare. În total, Comisia a evaluat 58 de procurori.