Sistări de trafic în weekend, în centrul capitalei. Motivul – organizarea unui festival și a unei acțiuni social-sportive

În weekend vor avea loc sistări de trafic pe anumite străzi din capitală, în legătură cu desfășurarea „Festivalului Tradițiilor”, organizat de municipalitate pe strada pietonală Eugen Doga, și a Velohorei, acțiune social-sportivă organizată de AO Clubul Sportiv „Sporter”.

Astfel, potrivit unui comunicat al Primăriei Chișinău, pe 24 mai, în intervalul orelor 05:00 – 16:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu -Bodoni și str. A. Pușkin, în legătură cu organizarea și desfășurarea cursei de ciclism „Velohora”, ediția 2026.

„În intervalul orelor: 12:00-14:00, se va desfășura cursa de ciclism, cu startul evenimentului din Piața Marii Adunări Naționale, conform următorului itinerar: PMAN – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – Calea Ieșilor (până la str. Ghidighici) – întoarcerea – Calea Ieșilor – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – str. Ciuflea – bd. Dacia (până la bd. Decebal), întoarcerea – bd. Dacia – str. Ciuflea – bd. Ștefan cel Mare și Sfânt – PMAN. Pe traseu nu va fi sistată circulația transportului public, cu excepția unui interval scurt – trecerea coloanei bicicliștilor însoțiți de echipajele poliției”, a precizat Primăria.



De asemenea, va fi sistată circulația transportului pe strada Columna, tronsonul cuprins în perimetrul străzilor Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni și A. Pușkin, de pe data de 23 mai 2026, ora 20:00, până pe 25 mai 2026, ora 05:00, și pe str. Alexandru cel Bun, tronsonul cuprins între str. A. Pușkin și Mitropolit G. Bănulescu – Bodoni, pe data de 24 mai 2026, orele 12:00-22:00.



Circulația transportului, inclusiv a transportului public va fi redirecționată pe străzile adiacente.