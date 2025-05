SIS are un nou director adjunct, după demisia lui Sergiu Druță

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) are un nou director adjunct. Președinta Maia Sandu a semnat marți, 13 mai, decretul de numire în funcția a lui Dumitru Florea.

Conform purtătoarei de cuvânt a SIS, Daniela Mînzat, Dumitru Florea este angajat în cadrul Serviciului din 2007, deținând și funcții de conducere de-a lungul timpului. Acesta a fost prezentat colectivului vineri, 16 mai, în noua calitate.

Sergiu Druță, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din noiembrie 2021, a plecat din funcție la finalul lunii martie. Conform informațiilor ZdG, Druță a depus cerere de demisie din proprie inițiativă. Decretul privind demisia a fost semnat de președinta Maia Sandu pe 31 martie, dar a fost publicat joi, 3 aprilie.

Sergiu Druță era director adjunct al SIS din 3 noiembrie 2021. Anterior, el a fost șeful Direcției Teritoriale a SIS din Orhei. Conform informațiilor publice, Druță activează în cadrul SIS din 1995. În anul 1994 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Matematică și Cibernetică. S-a născut la 12 iunie 1970, în satul Mașcăuți, raionul Criuleni. Sergiu Druță este verișor cu deputatul PAS Mihail Druță.

Druță, vizat în ancheta OrheiLeaks, discuta cu Dinu Țurcanu de la Partidul ȘOR

Sergiu Druță a fost vizat, în decembrie 2022, în ancheta ZdG OrheiLeaks, în care am prezentat informații de interes public găsite în telefonul pierdut de Dinu Țurcanu, care era atunci unul dintre liderii protestelor organizate de Partidul Șor în centrul capitalei și președintele raionului Orhei din partea formațiunii declarate, între timp, neconstituționale.

ZdG a constatat că în perioada mai 2020 – august 2022 Sergiu Druță a purtat mai multe discuții cu Dinu Țurcanu, pe atunci președintele raionului Orhei din partea Partidului Șor. Cei doi au purtat mai multe discuții pe aplicația de mesagerie WhatsApp. Druță folosea un număr de telefon înregistrat în Ucraina.

Discuția dintre cei doi de pe acest număr începe pe 28 mai 2020 când Druță îi trimite lui Țurcanu un anunț pe care, cel mai probabil, l-a găsit pe internet. „Partidul Politic Șor caută doritori de a participa vineri, 29 mai, la proteste spontane la sediile raionale ale unor partide aflate la guvernare (…). Doritorii se pot înscrie la numărul de telefon (+373) 67703809 ori să o contactați direct pe Facebook pe Marina Tauber. Rugăm seriozitate!. Numărul aparține Partidului Șor, sediul Orhei”, i-a zis Druță lui Țurcanu.

Pe 8 noiembrie 2020, de hramul orașului Orhei, Druță l-a felicitat pe Țurcanu.

– „Dle președinte! Sărbătoare frumoasă!”.



– „La mulți ani domnule Sergiu! Sincer mă bucur și vă îmbrățișez! Înger păzitor!”. Druță i-a răspuns: „Să ne fie de bine! Doamne ajută!”.

La 24 februarie 2021 Dinu Țurcanu i-a trimis un link de pe pagina de Facebook a Consiliului Raional Orhei în care se regăsea apelul lui Dinu Țurcanu pentru președinta Maia Sandu.

„Jocul de-a anticipatele cu orice preț și lipsa unui guvern funcțional ne va costa enorm, foarte curând. Politicienii care încurajează această incertitudine lovesc nu doar în oponenții politici, ci și în întreg aparatul de stat, pentru că au băgat în comă instituții-cheie, vitale pentru buna funcționare a mecanismului birocratic”, scria Țurcanu, care-i cerea, prin acel apel, președintei Maia Sandu, care dorea atunci dizolvarea Parlamentului și provocarea alegerilor parlamentare anticipate, să nu meargă la acest pas. „Picătură cu picătură!”, a fost replica lui Sergiu Druță. „Da. Cum zicea un prieten comun al nostru: să nu treacă ziua și să nu facem vreo nebunie :)))))”, a replicat Dinu Țurcanu.

„Îmbrățișări”

Pe parcursul următoarelor luni, cei doi au purtat discuții mai mult tehnice despre situația din raionul Orhei, în special legate de gestionarea crizei de Covid 19. La 1 iulie 2021, Druță îl anunță pe Țurcanu că la Orhei va veni Partidul „AUR”. „Vedeți că azi AUR va veni în Orhei la primărie și consiliul raional! Pregătiți-vă să-i întâlniți! La 12:00 planificau!”. În acea perioadă era pe ultima sută de metri campania electorală pentru alegerile din 11 iulie 2021.

Pe 5 noiembrie 2021, la două zile după emiterea decretului prin care Druță era numit director adjunct al SIS, Țurcanu l-a felicitat.

„Felicitări domnule Sergiu! Țara e pe mâini bune! Înger Păzitor!”.

„Mulțumesc mult!”, a replicat Druță.

Cei doi au mai comunicat în ianuarie, iar ulterior în martie 2022, când au discutat despre acțiunea de susținere a Ucrainei „marș pentru viață” organizată de Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, condusă de preotul din Orhei Sergiu Aga.

Pe 19 iunie 2022, Druță l-a întrebat pe Dinu Țurcanu dacă interpretul rus Filip Kirkorov, invitat de Partidul Șor pentru a susține un concert la Chișinău, va cânta sau nu. În replică, Țurcanu i-a spus că „au luat scena”. Concertul lui Kirkorov a fost atunci anulat.

Druță: Mă uitam că erai cam chinuit!

Țurcanu: Offff!

Druță: Te înțeleg!

Țurcanu: Iată o să mă recuperez cu niște bericică rece. Dvs tot ok?

Druță: Da, mulțumesc! Caut și eu o bere!

Țurcanu: Să vă țină Domnul în puteri. Păi iată fac cinste.

Druță: Voi ați finisat ori mai continuați?

Țurcanu: Suntem pe Bulgară. Mergem acasă deja. Scena a rămas la ei. A venit și Bombteh

Druță: Când începeți berea, da-ți-mi de știre!

Țurcanu: Bine. Cu siguranță vă scriu.

Druță: Vă salut! Succese!

Țurcanu: Îmbrățișări.

Druță: Și eu vă îmbrățișez!!

Țurcanu: Am ajuns la Jolly Alon. Și au bere aici rece. Dacă vă este comod vă aștept.

Druță: Mulțumesc frumos!

„Cu toată prietenia îți sugerez să nu vă aventurați cu corturi, pentru că cunosc că lucrurile pot ieși de sub control”

Ulterior, pe 22 iulie 2022, în timp ce Partidul Șor protesta la Procuratura Generală, Sergiu Druță i-a trimis un mesaj în care îi cerea să „nu se aventureze”. Protestul avea loc la o zi după ce vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, fusese reținută într-un dosar penal în care se investiga finanțarea ilegală a partidului.

Druță: „Dle președinte, salut! Eu nu sunt în țară, dar înțeleg că aveți mișcări la procuratură. Cu toată prietenia îți sugerez să nu vă aventurați cu corturi, pentru că cunosc că lucrurile pot ieși de sub control, sunt mulți factori de risc, și de la aceasta nu va avea de câștigat nimeni. Se protestează pașnic cu respectarea legislației, în rest cine are de spus ceva vor spune în modul stabilit. Sfatul meu este prietenesc! Te salut și te îmbrățișez!

Țurcanu: Mersi. Am înțeles dar oricum poliția i-a săltat pe toți.

Druță: Tu vezi nu forța și nu încuraja, că nu iese bine! Eu am mai trecut prin astea.

Țurcanu: Noi la violență nu chemăm. Protest pașnic.

Druță: Mulțumesc!

„Eu ceva am pus la cale! Vedem mâine reacția!”

Pe 25 iulie 2022 între cei doi are loc un nou schimb de mesaje.

Druță: Eu ceva am pus la cale! Vedem mâine reacția! Ar trebui să meargă! Ținem legătura!

Țurcanu: Respect.

Druță: Reciproc.

Ultima discuție dintre cei doi disponibilă în telefonul lui Dinu Țurcanu, analizat de ZdG, datează din 3 august 2022. Printr-un mesaj rămas fără răspuns, Țurcanu și Druță discută despre Victor Mătrăgună, care fusese numit în acea perioadă în funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

Serviciul de Informații și Securitate al R. Moldova a informat ZdG în decembrie 2022, într-un răspuns în scris, că discuțiile dintre Dinu Țurcanu și cei doi reprezentanți ai instituției au fost oficiale și aprobate în prealabil de conducerea instituției.