OrheiLeaks: Liderul protestelor Partidului Șor – discuții cu reprezentanți ai SIS și MAI

Din funcția de președinte al raionului Orhei, Dinu Țurcanu, actualul lider al protestelor antiguvernamentale ale Partidului Șor, a discutat cu cel puțin doi angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, cu fostul și actualul comisar al orașului Orhei, dar și cu un angajat al Brigăzii cu Destinație Specială Fulger. Discuțiile se regăsesc în telefonul lui Dinu Țurcanu, analizat de ZdG.

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova a informat ZdG, într-un răspuns în scris că discuțiile dintre Dinu Țurcanu și cei doi reprezentanți ai instituției au fost oficiale și aprobate în prealabil de conducerea instituției.

„Picătură cu picătură”. „Să nu treacă ziua și să nu facem vreo nebunie”

Sergiu Druță este, din 3 noiembrie 2021, director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Anterior, el a fost șeful Direcției Teritoriale a SIS din Orhei. Conform informațiilor publice, Druță activează în cadrul SIS din 1995. ZdG a constatat că în perioada mai 2020 – august 2022, Dinu Țurcanu și Sergiu Druță au purtat mai multe discuții pe aplicația de mesagerie WhatsApp. Druță folosea un număr de telefon înregistrat în Ucraina.

Discuția dintre cei doi de pe acest număr începe pe 28 mai 2020 când Druță îi trimite lui Țurcanu un anunț pe care, cel mai probabil, l-a găsit pe internet. „Partidul Politic Șor caută doritori de a participa vineri, 29 mai, la proteste spontane la sediile raionale ale unor partide aflate la guvernare (…). Doritorii se pot înscrie la numărul de telefon (+373) 67703809 ori să o contactați direct pe Facebook pe Marina Tauber. Rugăm seriozitate!. Numărul aparține Partidului Șor, sediul Orhei”, i-a zis Druță lui Țurcanu.

Pe 8 noiembrie 2020, de hramul orașului Orhei, Druță l-a felicitat pe Țurcanu.

Captură din conversația lui Sergiu Druță cu Dinu Țurcanu

– „Dle președinte! Sărbătoare frumoasă!”.



– „La mulți ani domnule Sergiu! Sincer mă bucur și vă îmbrățișez! Înger păzitor!”. Druță i-a răspuns: „Să ne fie de bine! Doamne ajută!”.

La 24 februarie 2021 Dinu Țurcanu i-a trimis un link de pe pagina de Facebook a Consiliului Raional Orhei în care se regăsea apelul lui Dinu Țurcanu pentru președinta Maia Sandu.

„Jocul de-a anticipatele cu orice preț și lipsa unui guvern funcțional ne va costa enorm, foarte curând. Politicienii care încurajează această incertitudine lovesc nu doar în oponenții politici, ci și în întreg aparatul de stat, pentru că au băgat în comă instituții-cheie, vitale pentru buna funcționare a mecanismului birocratic”, scria Țurcanu, care-i cerea, prin acel apel, președintei Maia Sandu, care dorea atunci dizolvarea Parlamentului și provocarea alegerilor parlamentare anticipate, să nu meargă la acest pas. „Picătură cu picătură!”, a fost replica lui Sergiu Druță. „Da. Cum zicea un prieten comun al nostru: să nu treacă ziua și să nu facem vreo nebunie :)))))”, a replicat Dinu Țurcanu.

„Îmbrățișări”

Pe parcursul următoarelor luni, cei doi au purtat discuții mai mult tehnice despre situația din raionul Orhei, în special legate de gestionarea crizei de Covid 19. La 1 iulie 2021, Druță îl anunță pe Țurcanu că la Orhei va veni Partidul „AUR”. „Vedeți că azi AUR va veni în Orhei la primărie și consiliul raional! Pregătiți-vă să-i întâlniți! La 12:00 planificau!”. În acea perioadă era pe ultima sută de metri campania electorală pentru alegerile din 11 iulie 2021.

Pe 5 noiembrie 2021, la două zile după emiterea decretului prin care Druță era numit director adjunct al SIS, Țurcanu l-a felicitat.

„Felicitări domnule Sergiu! Țara e pe mâini bune! Înger Păzitor!”.

„Mulțumesc mult!”, a replicat Druță.

Cei doi au mai comunicat în ianuarie, iar ulterior în martie 2022, când au discutat despre acțiunea de susținere a Ucrainei „marș pentru viață” organizată de Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, condusă de preotul din Orhei Sergiu Aga.

Pe 19 iunie 2022, Druță l-a întrebat pe Dinu Țurcanu dacă interpretul rus Filip Kirkorov, invitat de Partidul Șor pentru a susține un concert la Chișinău, va cânta sau nu. În replică, Țurcanu i-a spus că „au luat scena”. Concertul lui Kirkorov a fost atunci anulat.

Druță: Mă uitam că erai cam chinuit!

Țurcanu: Offff!

Druță: Te înțeleg!

Țurcanu: Iată o să mă recuperez cu niște bericică rece. Dvs tot ok?

Druță: Da, mulțumesc! Caut și eu o bere!

Țurcanu: Să vă țină Domnul în puteri. Păi iată fac cinste.

Druță: Voi ați finisat ori mai continuați?

Țurcanu: Suntem pe Bulgară. Mergem acasă deja. Scena a rămas la ei. A venit și Bombteh 🙂

Druță: Când începeți berea, da-ți-mi de știre!

Țurcanu: Bine. Cu siguranță vă scriu.

Druță: Vă salut! Succese!

Țurcanu: Îmbrățișări.

Druță: Și eu vă îmbrățișez!!

Țurcanu: Am ajuns la Jolly Alon. Și au bere aici rece. Dacă vă este comod vă aștept.

Druță: Mulțumesc frumos!

„Cu toată prietenia îți sugerez să nu vă aventurați cu corturi, pentru că cunosc că lucrurile pot ieși de sub control”

Captură din conversația lui Sergiu Druță cu Dinu Țurcanu

Ulterior, pe 22 iulie 2022, în timp ce Partidul Șor protesta la Procuratura Generală, Sergiu Druță i-a trimis un mesaj în care îi cerea să „nu se aventureze”. Protestul avea loc la o zi după ce vicepreședinta formațiunii, Marina Tauber, fusese reținută într-un dosar penal în care se investiga finanțarea ilegală a partidului.

Druță: „Dle președinte, salut! Eu nu sunt în țară, dar înțeleg că aveți mișcări la procuratură. Cu toată prietenia îți sugerez să nu vă aventurați cu corturi, pentru că cunosc că lucrurile pot ieși de sub control, sunt mulți factori de risc, și de la aceasta nu va avea de câștigat nimeni. Se protestează pașnic cu respectarea legislației, în rest cine are de spus ceva vor spune în modul stabilit. Sfatul meu este prietenesc! Te salut și te îmbrățișez!

Țurcanu: Mersi. Am înțeles dar oricum poliția i-a săltat pe toți.

Druță: Tu vezi nu forța și nu încuraja, că nu iese bine! Eu am mai trecut prin astea.

Țurcanu: Noi la violență nu chemăm. Protest pașnic.

Druță: Mulțumesc!

„Eu ceva am pus la cale! Vedem mâine reacția!”

Pe 25 iulie 2022 între cei doi are loc un nou schimb de mesaje.

Druță: Eu ceva am pus la cale! Vedem mâine reacția! Ar trebui să meargă! Ținem legătura!

Țurcanu: Respect.

Druță: Reciproc.

Ultima discuție dintre cei doi disponibilă în telefonul lui Dinu Țurcanu, analizat de ZdG, datează din 3 august 2022. Printr-un mesaj rămas fără răspuns, Țurcanu și Druță discută despre Victor Mătrăgună, care fusese numit în acea perioadă în funcția de șef al Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de Stat.

Discuțiile lui Țurcanu cu șeful Direcției Teritoriale SIS Orhei

În aceeași perioadă, Țurcanu a purtat discuții și cu un alt colaborator al SIS, Sergiu Dulgher, actualul șef al Direcției Teritoriale Orhei a SIS. Discuțiile încep în ianuarie 2022 și vizează în special situația refugiaților ucraineni din raionul Orhei. Pe 17 aprilie 2022 Țurcanu îi trimite acestuia un link de la protestul organizat de Partidul Șor. La început, Țurcanu a ținut un discurs, iar ulterior cei doi au discutat despre conținutul acestuia.

Captură din conversația Marinei Tauber cu Dinu Țurcanu

Țurcanu: Cum discursul? Nu am lungit-o?

Dulgher: Parcă nu. După mine ai exagerat puțin cu cartoful „pus” în pământ.

Țurcanu: Este un pic.

Țurcanu: Apropo mă duc la meci pe 5 mai cu universitatea (echipă din Craiova, n.r.) cu fcsb.

Dulgher: Hai împreună.

Țurcanu: La Craiova? Mergi?

Dulgher: Am drum. Mai vorbim până atunci.

Ulterior, cei doi au discutat despre înfrățirea orașului Orhei cu orașul Iași din România, dar și despre Festivalul Chitarelor, pe care Țurcanu urma să-l organizeze pe 5-6 august la Lopatna, r. Orhei, în memoria lui Iurie Sadovnic.

Referire la SIS se face și într-o discuție dintre Dinu Țurcanu și Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor. Pe 20 decembrie 2020 ea i-a trimis lui Țurcanu un număr de telefon cu mesajul: „Andrei SIS”. „Ok”, a fost replica lui Țurcanu.

SIS: Aceste comunicări poartă un caracter oficial și erau desfășurate în interes de serviciu

Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova a informat ZdG, într-un răspuns în scris că discuțiile dintre Dinu Țurcanu și cei doi reprezentanți ai instituției au fost oficiale și aprobate în prealabil.

„Conducerea Serviciului de Informații și Securitate cunoaște și a autorizat comunicările dintre ofițerii de informații și persoanele care ocupă funcții administrative în orașe sau raioane. Aceste comunicări poartă un caracter oficial și erau desfășurate în interes de serviciu, inclusiv în vederea acumulării informațiilor de interes operativ sau pentru desfășurarea unor acțiuni contrainformative. Mai mult ca atât, ofițerii SIS din cadrul direcțiilor teritoriale sunt parte a mai multor comisii la nivel raional, astfel fiind în dialog cu persoane din conducerea raionului sau localităților, indiferent de apartenența politică a acestora. Aceste comunicări sunt ordinare, necesare în procesul de realizare a atribuțiilor și sunt conforme actelor normative interne ale Serviciului”, se menționează în acel răspuns.

Ținând cont de faptul că Partidul Șor este vizat în mai multe cauze penale, iar în unele dintre ele sunt implicați inclusiv ofițeri ai SIS, ZdG a întrebat dacă aceste discuții nu ar putea duce la periclitarea urmăririi penale sau la eventuale scurgeri din acele dosare.

„În cauzele penale la care faceți referire, menționăm că acestea sunt gestionate de către procurori, iar ofițerii de investigații, inclusiv ai SIS, fac parte din grupul de lucru și acționează la indicația procurorului, iar informația cu privire la mersul procesului de urmărire penală are un circuit foarte limitat în cadrul Serviciului. Ofițerii SIS își execută cu strictețe sarcinile stabilite și respectă legislația în vigoare și regulamentele interne. Totodată, atragem atenția la faptul că nu este cazul de a fi confundate acțiunile ofițerilor SIS efectuate în cadrul urmăririi penale și acțiunile acestora ce derivă din atribuțiile nemijlocite de culegere, prelucrare, verificare și valorificare a informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii și contracarării oricăror acțiuni care constituie amenințare pentru securitatea națională”, precizează instituția.

„Solicităm instituțiilor media să nu prezinte în mod eronat publicului larg informații fragmentare și scoase din context. Acest fapt poate aduce prejudiciu imaginii Serviciului, și va afecta securitatea R. Moldova. Cu regret constatăm că aceste acțiuni se întâmplă exact în perioada în care în societate se discută pe larg despre proiectele de legi cu privire la SIS și activitatea contrainformativă și informativă externă. În acest context, se atestă mai multe acțiuni de dezinformare utilizate drept instrument din setul de acțiuni hibride cu scopul de a prejudicia securitatea statului”, remarcă SIS.

Tauber: „Nu știu despre ce dumneavoastră vorbiți”

Marina Tauber, vicepreședinta Partidului Șor, nu recunoaște autenticitatea discuțiilor sale cu Dinu Țurcanu, analizate de Ziarul de Gardă. Totodată, ea a declarat că intenționează să acționeze în judecată Ziarul de Gardă. Am întrebat-o despre cine este Andrei de la SIS, al cărui număr de telefon i l-a transmis lui Dinu Țurcanu. „Eu nu știu cine este Andrei de la SIS și eu nu țin minte și nu am transmis nimic domnului Țurcanu. Nu știu despre ce dumneavoastră vorbiți. Eu ce am cu telefonul cuiva?”, a fost replica Marinei Tauber.

Discuții cu reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne

Captură din conversația lui Radu Chilari cu Dinu Țurcanu

Dinu Țurcanu a purtat discuții și cu Roman Chilari, în perioada în care acesta era comisar șef la Inspectoratul de Poliție (IP) Orhei. Cei doi discutau, prin mesaje, despre diverse evenimente de pe teritoriul r. Orhei, comisarul raportându-i inclusiv despre cele mai grave accidente rutiere din raion. În februarie 2020, atunci când șef al IP Orhei a fost numit Nicolae Corțac, Țurcanu l-a întrebat pe Chilari cine este și „ce a activat până acum mai important, dacă știți”. Apoi, cei doi au purtat o discuție telefonică.

Despre Roman Chilari, Dinu Țurcanu a discutat, la 16 noiembrie 2020, și cu Marina Tauber. Atunci, Țurcanu îi spune Marinei Tauber că fostul comisar al raionului Orhei, Roman Chilari, l-a sunat pe Telegram și i-a spus că de la minister i s-a propus să fie numit comisar într-un raion din nord, dar că ar vrea să fie susținut pentru a fi numit comisar la Orhei. Drept răspuns, Tauber i-a scris: „Ok. Vorbesc cu IM”. Chilari nu a revenit însă în funcție. După plecarea lui Corțac, fotoliul de comisar de Orhei a fost preluat de Vasile Adașan. Scurte comunicări pe Whatsapp Țurcanu a avut și cu actualul comisar de Orhei, Dorin Vrednic, dar și cu Petru Colun, polițist angajat pe atunci în cadrul Inspectoratului Național de Patrulare în calitate de comandant de pluton. Roman Chilari nu a răspuns la apelurile ZdG pentru a discuta despre discuțiile cu Dinu Țurcanu.

Angajat „Fulger”: „Dinu Frate salut. Noi suntem cu voi. Bravo”

Valentin Palancica, angajat în cadrul Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) „Fulger” este un alt angajat din structurile de forță cu care Dinu Țurcanu a discutat, mai mult telefonic.

Pe 19 iunie 2022, zi în care Partidul Șor, prin intermediul Mișcării „O viață nouă” protesta în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) și adopta o rezoluție prin care „atrăgea atenția întregii țări, dar și comunității internaționale asupra situației critice în care a ajuns R. Moldova”, angajatul „Fulger” i-a trimis lui Țurcanu un mesaj de susținere. „Dinu Frate salut. Noi suntem cu voi. Bravo”. „Mersi frate Valentin”, i-a răspuns Dinu Țurcanu. „Noi privim în direct”, i-a mai zis Valentin Palancica. Ulterior, cei doi au discutat mai mult telefonic, inclusiv despre participarea membrilor Ansamblului Fulger la „Festivalul Chitarelor” cu un recital artistic, Palancica fiind și conducătorul formației „Fulger” al BPDS.

Valentin Palancica ne-a spus că nu mai activează la „Fulger”, fiind în concediu pentru îngrijirea copilului „și nu mă mai întorc”. Acesta a precizat că toate discuțiile purtate cu Dinu Țurcanu au fost „private” și că nu au vizat activitatea sa în cadrul Brigăzii. „Eu sunt muzicant. Eu cânt. Cu toți vorbesc. Sunt muzicant din 1994. Domeniul meu e arta”, a precizat Palancica.

