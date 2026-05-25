Sindicatele propun indemnizații de 200 de mii lei pentru tinerii din apărare și ordine publică

Sindicatele propun acordarea unei indemnizații unice de 200 de mii de lei pentru tinerii specialiști din domeniile apărării, securității statului și ordinii publice. Potrivit acestora, măsura ar putea reduce deficitul de personal și fluctuația cadrelor. Reprezentanții instituțiilor de forță susțin inițiativa, însă Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii și Protecției Sociale consideră că propunerea necesită o analiză suplimentară privind eficiența și sustenabilitatea bugetară, scrie IPN.

Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Președintele Confederației Naționale a Sindicatelor, Igor Zubcu, a declarat că un mecanism similar este aplicat deja în domeniile sănătății, educației și culturii. Potrivit acestuia, indemnizația ar urma să fie acordată absolvenților instituțiilor de învățământ superior specializați în domeniul militar, al apărării, securității statului și ordinii publice.

Sursa citată scrie că în acest context, ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, care prezidează comisia, a menționat că angajații din aceste sectoare beneficiază deja de facilități precum ajutor pentru chirie și pensionare anticipată.

Secretara de stat a Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, a declarat că indemnizația ar putea contribui la menținerea tinerilor angajați în sistem și la acomodarea acestora în localitățile unde sunt repartizați. Potrivit datelor MAI, între doi și trei din cinci angajați părăsesc sistemul în primii cinci ani, principalele motive fiind salariile și lipsa locuinței.

Și Ministerul Apărării susține inițiativa, menționând că rata eliberărilor din serviciul militar este de aproximativ 20%, nivel considerat ridicat de instituție, notează publicația.

Secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Maia Sava, a declarat că propunerea necesită o analiză suplimentară din perspectiva sustenabilității bugetare. Totodată, aceasta a precizat că, în cadrul viitoarelor politici salariale, ar putea fi examinate ajustări pentru funcțiile greu de ocupat.

Impactul financiar estimat diferă în funcție de instituție. Potrivit MAI, aplicarea indemnizației ar necesita între 10 și 12 milioane de lei, iar Ministerul Apărării estimează pentru anul 2027 un impact de aproximativ șase milioane de lei.

Prin urmare, ministra Plugaru a solicitat date și o analiză de impact cu privire la fluctuația cadrelor din acest domeniu, pentru a putea stabili dacă suma propusă este justificată și sustenabilă.