Platforma TikTok a sesizat Poliția cu privire la comportamentul agresiv al unui bărbat față de soția sa, în timpul unui live

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au fost sesizați, astăzi, 25 mai, de către platforma TikTok, prin intermediul unui contact stabilit anterior pentru astfel de situații, după ce un bărbat din Briceni într-un live a manifestat un comportament agresiv și a lansat amenințări în adresa soției sale, informează Poliția.

„Imediat, polițiștii au localizat persoana și au menținut permanent legătura telefonică cu aceasta, până la intervenția echipajelor, reușind astfel să prevină escaladarea situației. În urma verificărilor s-a stabilit că persoanele implicate se aflau în stare de ebrietate, iar femeia nu prezenta semne de violență. Pe caz sunt întreprinse acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și documentarea faptelor”, scrie Inspectoratul General al Poliției.

Poliția a îndeamnat cetățenii „să nu rămână indiferenți atunci când observă comportamente agresive sau amenințări”, inclusiv în mediul online, și să sesizeze imediat autoritățile.