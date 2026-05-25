Maia Sandu convoacă ședința Consiliului Național de Securitate. Subiectele incluse în agendă

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, convoacă marți, 26 mai, ora 14.00, ședința Consiliului Național de Securitate (CNS). Agenda ședinței se va axa pe securitatea energetică a Republicii Moldova în contextul volatilității globale a piețelor energetice și al tensiunilor regionale din Orientul Mijlociu, inclusiv evaluarea impactului asupra R. Moldova și a măsurilor implementate pentru protejarea cetățenilor și a economiei, informează Președinția.

Anterior, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu a declarat că economia R. Moldova ar putea crește cu circa 2% în 2026, însă inflația va continua să fie influențată de majorările de prețuri la energie și petrol. Declarațiile au fost făcute de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, în cadrul unei conferințe dedicate domeniului financiar-bancar.

Potrivit guvernatoarei BNM, R. Moldova continuă procesul de modernizare a sectorului financiar, prin integrarea în Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), extinderea sistemului MIA Plăți Instant, consolidarea mecanismelor de supraveghere și ajustarea la standardele europene.