Sesiune specială a Parlamentului: Judecătorii Curții Constituționale vor depune jurământul

Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu.

„În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a mai scris Grosu pe pagina sa de Facebook.

Curtea Constituțională este formată din șase judecători: doi sunt numiți de Parlament -Liuba Șova și Nicolae Roșca, doi sunt aleși de Guvern – Sergiu Litvinenco și Domnica Manole și doi sunt desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Sergiu Malanciuc.

Viorica Puică, desemnată în anul 2023 judecătoare la Curtea Constituțională, își va continua mandatul până în 2029.

Domnica Manole, Liuba Șova și Nicolae Roșca se află la al doilea mandat.



Judecătorii Curții Constituționale sunt numiți pentru un mandat de șase ani.