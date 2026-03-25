Serviciul Vamal nu face față numărului mare de colete? „Nu sunt scanate toate. Este un fenomen mondial de utilizare a trimiterilor poștale cu elemente de droguri”

Infrastructura Serviciului Vamal nu mai corespunde volumului de colete care ajung în R. Moldova, circa 100 de mii pe lună, ceea ce determină autoritățile să ia în calcul măsuri mai stricte de control, a declarat directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1.

Potrivit oficialului, în trecut numărul trimiterilor poștale procesate în R. Moldova ajungea la aproximativ 3000, iar situația actuală pune presiune pe sistemul vamal și evidențiază vulnerabilitățile existente.

Directorul Serviciului Vamal a precizat că creșterea este determinată, în mod special, de extinderea comerțului online și a livrărilor internaționale, fenomen care va continua și în perioada următoare.

„Cândva lucram cu aproximativ 3000 de trimiteri poștale, iar acum avem peste 100 de mii lunar. Numerele sunt mult mai mari decât erau și sistemul pe care îl avem nu mai face față în totalitate (…) Lucrăm la o platformă nouă, mai ușor de utilizat pentru cetățeni, bazată pe experiența acumulată până acum. Scopul nostru este, cum am spus, să avem o scanare inteligentă și care să nu afecteze experiența cetățeanului sau agentului economic”, a declarat Radu Vrabie.

În paralel, acesta a menționat că creșterea volumului de trimiteri aduce și riscuri sporite pentru securitatea vamală. Potrivit directorului Serviciului Vamal, coletele sunt utilizate inclusiv pentru transportul substanțelor interzise sau al altor bunuri nedeclarate, iar identificarea acestora este îngreunată de numărul mare de expedieri. În același timp, autoritățile recunosc că nu toate trimiterile sunt verificate.

„Nu sunt scanate toate, dar, fiind limitările care sunt în partea de lipsă de scanere la operatorii poștali care lucrează, care efectuează această activitate economică, avem, și este un fenomen, dacă vreți, european, mondial, de utilizare a trimiterilor poștale cu elemente de droguri”, a explicat Radu Vrabie.

Oficialul a subliniat că acest tip de transport complică și identificarea celor implicați. În acest context, autoritățile iau în calcul extinderea controalelor, inclusiv la solicitarea conducerii țării.

El a precizat că verificarea coletelor are loc, în principal, la sediile operatorilor poștali, unde activează și funcționari vamali. „Ele, în momentul în care intră în țară, trec printr-un regim, sunt sigilate, sunt trimise la sediul operatorului poștal, acolo ele deja sunt descărcate și, în prezența funcționarilor vamali, are loc fie sortarea, fie scanarea, acolo unde există echipamente”, a explicat oficialul.

Maia Sandu: Coletele transmise prin poștă este o problemă și o să discutăm despre potențialele soluții

Despre problema coletelor poștale a vorbit anterior și președinta R. Moldova, Maia Sandu, după ședința Consiliului Național de Securitate. Agenda s-a axat pe „măsurile necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și pentru a preveni riscurile de securitate generate de acest fenomen”.