Serviciul Fiscal: Încasările la Bugetul public național au crescut cu 15,4 %în anul 2025

Încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), conform informațiilor operative, au constituit circa 81,7 miliarde lei pentru anul 2025, ceea ce denotă o creștere de circa 10,9 miliarde lei sau cu 15,4% în raport cu perioada similară a anului 2024, informează SFS.

Astfel, la Bugetul de stat, pentru anul 2025 s-au încasat circa 33,8 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 4,6 miliarde leimai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, sau o creștere de 15,7%.

La Bugetele locale s-au înregistrat încasări în sumă de circa 9,3 miliarde lei, ceea ce reprezintă cu 1,1 miliarde lei mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent sau cu circa 13,6%.

De asemenea, la Bugetul asigurărilor sociale de stat, în perioada menționată, s-au încasat circa 28,9 miliarde lei, ceea ce constituie cu 4,0 miliarde leimai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent, sau o creștere de circa 16,3%.

Totodată, la Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 9,7 miliarde lei, ceea ce constituie cu circa 1,2 miliarde lei mai mult în comparație cu perioada similară a anului 2024 sau cu circa 13,4%.