CSM a dispus detașarea judecătorului Andrei Ojoga în cadrul secretariatului Consiliului. În 2023, magistratul a propus desfășurarea ședințelor de judecată în regim digital pentru cauzele civile

Astăzi, 7 aprilie, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus detașarea judecătorului Andrei Ojoga, de la Judecătoria Chișinău, în cadrul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioadă de 18 luni, începând cu data de 4 mai 2026.

Conform CSM, măsura are drept scop „consolidarea capacităților instituționale ale Consiliului, prin valorificarea experienței și competențelor profesionale ale judecătorilor” în domeniul digitalizării și procesele de autoadministrare a sistemului judecătoresc.

„Mulțumesc Plenului CSM pentru încrederea acordată. Îmi asum această responsabilitate cu seriozitate și deschidere, având convingerea că modernizarea sistemului judecătoresc necesită efort comun, viziune și consecvență. Mizez pe susținerea tuturor celor interesați de consolidarea și digitalizarea reală a activității sistemului judecătoresc”, a scris judecătorul Andrei Ojoga.

Cariera judecătorului

Pe 20 decembrie 2017, Andrei Ojoga a fost numit, pe un termen de cinci ani, în funcția de judecător la Judecătoria Chișinău, conform magistrat.md. În 2011 a fost grefier, iar în octombrie 2012 a fost transferat în funcţia de asistent judiciar. Ulterior, în iulie 2015, Ojoga a fost detașat în calitate de consultant local pentru oferirea de asistență tehnică Inspecției Judiciare din cadrul CSM.

În 2023, Andrei Ojoga a propus desfășurarea ședințelor de judecată în regim digital pentru cauzele civile aflate în procedura instanței. Magistratul a menționat că „această metodă digitală poate facilita procesul de judecată și poate face justiția mai accesibilă și eficientă”.

Într-un demers expediat Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ministerului Justiției al R. Moldova (MJ), Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) și Uniunii Avocaților din R. Moldova (UAM), judecătorul și-a înaintat propria candidatură pentru a fi responsabil de testarea desfășurării ședințelor de judecată în regim digital pentru cauzele civile aflate în procedura instanței. Conform magistratului, „realizarea acestei inițiative nu necesită pentru moment careva cheltuieli financiare, iar beneficiile sunt evidente”.

„Există mai multe avantaje asociate cu ședințele de judecată digitale. În primul rând ele pot reduce costurile și timpii de călătorie pentru toți participanții la proces, eliminând necesitatea de a se deplasa fizic la instanță. De asemenea, pot contribui la desfășurarea mai rapidă a proceselor judiciare. Ședințele de judecată digitale pot fi mai flexibile în ceea ce privește programarea și pot oferi o opțiune mai convenabilă pentru părțile implicate într-un proces (…).