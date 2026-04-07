CEC a sesizat Ministerul Justiției în vederea dizolvării a trei partide politice

Comisia Electorală Centrală (CEC) a sesizat Ministerul Justiției în vederea inițierii procedurii de dizolvare a trei partide politice, printre care Partidul Socialist din Moldova (un partid diferit de PSRM, n.r.), Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Politic „ŞANSĂ”. Pe 7 aprilie, Comisia anunță că a luat act de rapoartele privind gestiunea financiară pentru anul 2025, prezentate de către 57 de partide politice.

Conform CEC, Partidul „Moldova Unită – Единая Молдова”, Partidul Conservator și Partidul Regiunilor din Moldova au fost dizolvate prin hotărârile instanțelor judecătorești și nu mai au obligația de a prezenta raportul financiar pentru anul precedent.

„Partidul Politic „Pentru Țară” a fost înregistrat de către Agenția Servicii Publice pe 6 martie 2026 și nu are obligația de a prezenta raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2025”, precizează CEC.

De asemenea, Comisia anunță că Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN MOLDOVA”, deși nu se regăsește la situația din 31 martie 2026 în Registrul de stat al unităților de drept, întrucât prin decizia Registratorului a fost radiat pe data de 2 martie 2026, el și-a respectat obligația și la 15 ianuarie 2026 a prezentat raportul privind gestiunea financiară pentru anul 2025 prin intermediul SSI „Control Financiar”.

Nu au prezentat rapoartele în termenul și formatul stabilite de lege 6 partide politice:

Partidul Socialist din Moldova;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Partidul Politic „ȘANSĂ”;

Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei;

Partidul Politic Mișcarea Reformei Sociale;

Partidul Politic Partidul „FENIX MOLDOVA”.

„Ca urmare, la 1 aprilie 2026, agenții constatatori ai Comisiei au inițiat procese contravenționale în privința partidelor care nu au prezentat raportul în termenul și formatul stabilite de lege.

Comisia a sesizat Ministerul Justiției în legătură cu încălcarea repetată de către Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Politic „ŞANSĂ” a prevederilor legale prin nedepunerea rapoartelor și în vederea inițierii procedurii de dizolvare a acestora”, potrivit CEC.

De asemenea, Comisia a aplicat Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei sancțiunea privind lipsirea de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare decăderii efectului deciziei instanței de judecată asupra cazului de limitare a activității acestuia.

Termenul limită de prezentare a rapoartelor privind gestiunea financiară pentru anul 2025 a fost 31 martie 2026.