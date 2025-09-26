Serbia a reținut doi organizatori de tabere militare pentru tineri din R. Moldova și România. Aceștia au fost antrenați în caz de conflict în ziua alegerilor parlamentare

Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în R. Moldova, anunță vineri, 26 septembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potiviti Ministerului Afacerilor Interne din Serbia, cei arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de luptă pentru cetățenii din R. Moldova și România, care, „conform bănuielilor, avea ca scop antrenarea acestora pentru a oferi mai eficient rezistență fizică polițiștilor moldoveni în caz de tulburări în ziua alegerilor din această țară, programate pentru 28 septembrie”.

„Se bănuiește că instruirea a fost efectuată între 16 iulie și 12 septembrie pentru între 150 și 170 de cetățeni din Republica Moldova și România”, se arată pe site-ul Ministerului

În urma perchezițiilor în apartamentul suspecților au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți este acuzat și de infracțiunea de producere, deținere, port și trafic ilegal de arme și explozibili.

„După inițierea unei anchete în acest caz, Ministerul Justiției al R. Serbia va solicita informații și probe din partea R. Moldova prin intermediul asistenței juridice internaționale în scopul desfășurării ulterioare a procedurilor”, a transmis Ministerul.

Suspecții au fost reținuți 48 de ore, după care vor fi aduși la Parchetul Superior din Šabac cu o plângere penală.