Șeful Pentagonului anunță „cea mai intensă zi de atacuri” asupra Iranului. „Cele mai multe bombardiere și avioane de vânătoare”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat ziua de marți, 10 martie, că aceasta va fi cea mai intensă zi de atacuri asupra Iranului din campania militară de până acum, scrie CNN. El a refuzat să precizeze durata pe care o ia în considerare Washingtonul pentru acest război, subliniind că decizia îi revine președintelui Donald Trump.

Într-o conferință de presă susținută la Pentagon, Hegseth a precizat că marți, 10 martie, vor fi mobilizate cele mai multe avioane de vânătoare și bombardiere împotriva Iranului.

„Astăzi va fi, încă o dată, cea mai intensă zi de atacuri în interiorul Iranului” de la începutul războiului, pe 28 februarie, a afirmat șeful Pentagonului. „Cel mai mare număr de avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a enumerat el.

Prezent alături de el, șeful Statului Major american, generalul Dan Caine, a declarat că Statele Unite continuă să „vâneze și să lovească navele care instalează mine și depozitele de mine”, într-un moment în care problema libertății de navigație în strâmtoarea Ormuz – esențială pentru economia mondială și blocată în prezent de Iran – este un subiect omniprezent, scrie CNN.

La fel, Pete Hegseth a afirmat că „în ultimele 24 de ore, Iranul a lansat cel mai mic număr de rachete pe care a fost capabil să le lanseze până acum”.

Potrivit oficialului american, liderii iranieni „lansează rachete din școli și spitale, țintind în mod deliberat persoane nevinovate, deoarece știu că forțele lor armate sunt distruse și anihilate în mod sistematic”.

Teheranul a susținut că un atac asupra unei școli iraniene de fete, efectuat în prima zi de război, a făcut peste 150 de morți. De atunci, s-au ridicat voci, în special cele ale opoziției democrate, care cer administrației Trump să ofere răspunsuri cu privire la posibila responsabilitate a Statelor Unite.

Administrația Trump a respins anul trecut un acord cu Ucraina privind tehnologiile împotriva dronelor iraniene

În urmă cu aproape șapte luni, oficialii ucraineni au încercat să vândă Statelor Unite tehnologia lor testată în luptă pentru doborârea dronelor de atac fabricate în Iran. Aceștia au realizat chiar și o prezentare PowerPoint, obținută în exclusivitate de publicația Axios, care arăta cum ar putea fi protejate forțele americane și aliații acestora într-un război în Orientul Mijlociu. Administrația Donald Trump a ignorat inițial propunerea ucrainenilor, însă situația s-a schimbat săptămâna trecută, după ce Iranul a lansat mai multe atacuri cu drone decât se anticipa.

Respingerea ofertei Ucrainei se numără printre cele mai mari greșeli tactice ale administrației americane de la începutul bombardamentelor asupra Iranului, pe 28 februarie, au declarat doi oficiali americani pentru Axios.

Publicația scrie că dronele iraniene „Shahed”, relativ ieftine, au fost asociate cu moartea a șapte militari americani și au obligat SUA și aliații lor din regiune să cheltuiască milioane de dolari pentru interceptarea lor.

„Dacă există o eroare tactică pe care am făcut-o înainte de acest război cu Iran, aceasta a fost respingerea ofertei”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Ieri, 9 martie, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a trimis drone de interceptare și experți pentru a proteja bazele americane din Iordania. Statele Unite au cerut ajutor pe 5 martie, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu în urma atacurilor asupra Iranului. „Kievul a acceptat imediat, iar o echipă ucraineană a plecat chiar a doua zi”, a declarat președintele ucrainean într-un interviu acordat The New York Times.

La 28 februarie, Israel și Statele Unite au desfășurat un atac asupra Iranului, în urma căruia liderul suprem al țării, Ali Khamenei, a fost ucis. Ulterior, Iranul a ripostat prin atacuri lansate în întreg Orientul Mijlociu, vizând aliați ai SUA și locații unde americanii au baze militare, inclusiv în Dubai, Doha, Bahrain și Kuweit.

De când a început conflictul, Statele Unite și Israelul au efectuat valuri de atacuri aeriene în Iran, iar Teheranul a ripostat cu atacuri cu drone și rachete asupra țărilor aliniate cu SUA din Orientul Mijlociu. Operațiunea a ucis mai mulți dintre liderii militari și politici ai Iranului, inclusiv liderul suprem, Ayatollahul Ali Khamenei.