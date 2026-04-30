Ședința Parlamentului. Au fost votate modificări legislative pentru facilitarea angajării și reintegrării persoanelor condamnate

Parlamentul s-a întrunit în ședință plenară joi, 30 aprilie. Printre altele, deputații au examinat proiecte ce țin de aplicarea TVA și a accizelor în regiunea transnistreană. Pe ordinea de zi figurează și retragerea R. Moldova din Tratatul Cartei Energiei și denunțarea unui acord încheiat în cadrul Comunității Statelor Independente (CSI).

În prima lectură au fost examinate modificările legislative menite să consolideze mecanismele de intervenție în situații de criză, dar și proiectele care se referă la facilitarea creării locurilor de muncă pentru persoanele condamnate.

În lectura a doua, au fost examinate proiectul de lege privind admisia, șederea și supravegherea străinilor în R. Moldova, precum și eliminarea taxelor vamale pentru importul unor produse de origine americană.

Deputații au modificat Hotărârea Parlamentului privind grupurile de prietenie și au audiat Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2025.

UPDATE 16:36 Ședința a luat sfârșit.

UPDATE 16:19 55 de deputați au votat Raportul de activitate al ANI, 33 de deputați s-au abținut.

UPDATE 15:16 Președintele Autorității Naționale de Integritate (ANI) Lillian Chișcă prezintă raportul de activitate al ANI pentru anul 2025.

UPDATE 15:03 Deputații au votat proiectul de hotărâre privind instituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Emiratele Arabe Unite și cu Arabia Saudită.

UPDATE 15:03 Parlamentul a aprobat crearea Registrului de evidență electronic „e-Zilieri”, care prevede evidența activității zilierilor, monitorizarea muncii prestate și confirmarea remunerației primite.

UPDATE 13:01 R. Moldova se retrage din Tratatul privind Carta Energiei (TCE), un acord internațional din anii ’90 care favorizează investițiile în combustibili fosili în detrimentul soluțiilor energetice mai ecologice. Proiectul a fost votat în ambele lecturi.

TCE este un acord comercial din 1994 privind fluxul liber al energiei și consolidarea cooperării în domeniul energetic. Republica Moldova a aderat la Tratat în 1996, când apartenența la TCE era relevantă pentru facilitarea integrării pieței naționale a energiei în context regional și internațional.

Uniunea Europeană a decis să se retragă din TCE în anul 2025, iar mai multe state europene au parcurs deja procedurile de retragere, inclusiv România, Polonia, Italia și Franța. Republica Moldova, la fel ca și Uniunea Europeană, consideră că retragerea din Tratatul privind Carta Energiei a fost inevitabilă pentru alinierea politicii energetice la angajamentele privind reducerea emisiilor de carbon și tranziția către energii curate.

Parlamentul a aprobat, în prima lectură, un proiect de lege care urmărește modernizarea cadrului legal privind angajarea persoanelor condamnate pentru a facilita crearea de noi locuri de muncă și creșterea ratei de integrare în câmpul muncii.

Inițiativa legislativă prevede instituirea temeiului legal pentru subvenționarea agenților economici care creează locuri de muncă și angajează persoane condamnate, în scopul încurajării participării mediului privat. Proiectul clarifică dreptul la remunerare: salariul pentru munca prestată va fi cuprins între 20% și 50% din salariul minim pe țară, în funcție de complexitatea activității. În cazul contractelor directe cu instituții publice sau private, remunerația poate depăși acest plafon, dacă părțile convin astfel.

UPDATE 12:36 A fost aprobată o lege nouă care va reglementa activitatea grădinilor zoologice, armonizată cu legislația Uniunii Europene.

UPDATE 11:54 Deputații au votat în lectura a doua, cu 59 de voturi „pro”, un proiect de lege care prevede că Republica Moldova nu va aplica taxa vamală la importul mai multor produse din Statele Unite ale Americii.

Astfel, a fost exclusă taxa vamală la import pentru majoritatea produselor industriale, dar și pentru o serie de produse agricole. Printre acestea se numără echipamente, instrumente și aparate de precizie, echipamente medicale, produse de nutriție sportivă, camere digitale și produse de protecție solară etc.

UPDATE 11:15 Parlamentul a votat în lectură finală proiectul care prevede eliminarea treptată a scutirilor fiscale aplicate pentru regiunea transnistreană. Astfel, la importul și comercializarea acestor produse se vor aplica TVA și accize, la fel cum se aplică în toată țara.

„Primele scutiri fiscale vor fi eliminate în acest an pentru produse neesențiale sub aspect social, precum alcoolul. Guvernul va decide ulterior asupra calendarului exact. Implementarea integrală acestor măsuri va aduce la bugetul de stat venituri suplimentare estimate la aproximativ 3,3 miliarde de lei anual. În plus, vom crea și un Fond de convergență, pentru ca încasările suplimentare să fie folosite în beneficiul cetățenilor din raioanele de Est ale Republicii Moldova. Cetățenii noștri din stânga Nistrului trebuie să poată să se bucure și ei de beneficiile unui stat funcțional și viabil, dar și să asigurăm echitate pentru oamenii de afaceri, la plata impozitelor și competitivitatea produselor”, a explicat deputatul Radu Marian.

UPDATE 11:04 Legislativul a susținut în lectura a doua o nouă lege, aliniată la standardele Uniunii Europene, care va șederea străinilor din statele non-UE pe teritoriul R. Moldova.

În acest sens, prin lege este stabilit un sistem unitar de reguli care se aplică în funcție de durata șederii în R. Moldova (de scurtă durată – până la 90 de zile și de lungă durată – peste 90 de zile), adaptat în funcție de scopul șederii. Proiectul facilitează atragerea de investitori străini, antreprenori, lucrători înalt calificați, specialiști în domenii deficitare și lucrători sezonieri.

O altă inovație o reprezintă introducerea unui nou model de document unic – „Cartea de rezidență”, care va fi eliberată străinilor aflați legal în R. Moldova, indiferent de scopul șederii.

Noua lege obligă străinii să prezinte dovada mijloacelor de întreținere, existența unui domiciliu sau a unei reședințe pe teritoriul R.Moldova și documente care justifică scopul șederii.

Pentru rezidenții regiunii transnistrene, legea instituie condiții speciale de acordare și prelungire a dreptului de ședere, prin documentare suplimentară, care reprezintă singurul instrument legal prin care R. Moldova poate menține evidența acestora, prevenind șederea neregulamentară și asigurând aplicarea uniformă a legislației naționale