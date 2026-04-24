LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Munteanu promite că va scrie o carte despre criza în care s-a pomenit Moldova după avaria de la LEA Isaccea-Vulcănești. „A fost un miracol că am trecut fără deconectări”

Astăzi, 24 aprilie, are loc ședința plenară a Parlamentului. La ședință urmează să fie examinată propunerea Guvernului de a înceta starea de urgență din sectorul energetic. Membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat raportul la proiectul de hotărâre care prevede acest lucru, documentul urmând să fie examinat în plenul Parlamentului.

UPDATE 13:53 Ședința continuă cu examinarea proiectului de lege privind indicaţiile geografice, speciałităţile tradiţionale garantate și menţiunile facultative de calitate. Documentul este prezentat de Dumitru Vleju, secretar de stat la Ministerul Justiției.

„Proiectul de act normativ, elaborat în vederea protejării produselor autohtone şi valorificării patrimoniului agroalimentar şi artizanal al Republicii Moldova, are scopul: – transpunerii prevederilor actelor UE relevante în domeniu; – actualizării cadrului normativ în domeniul protecției denumirilor de origine (DO), indicațiilor geografice (IG) şi specialităților tradiționale garantate (STG) în corespundere cu noile necesități în domeniu şi standardele internaționale; – perfecţionării procedurilor de examinare a cererilor de înregistrare a DO, IG şi STG şi înregistrare a acestor obiecte de proprietate intelectuală”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

UPDATE 12:36 La ședință a fost anunțată o pauză.

UPDATE 12:36 Cu 69 de voturi, Parlamentul a adoptat încetarea stării de urgență în sectorul energetic.

UPDATE 11:32 „Pe 27 martie, când au fost mai multe evenimente și a fost un mare deficit de electricitate, de circa 400 MW. Noi trebuie să intervenim. Circa șase țări ne-au furnizat energie suplimentară atunci (…) Promit, odată, am să scriu o carte despre aceasta. A fost un miracol că am trecut fără deconectări”, a declarat Munteanu.

UPDATE 11:25 Ministrul Energiei, Dorin Junghietu a declarat că reparația liniei electrice Vulcănești–Isaccea, deteriorată de o dronă rusească, va costa R. Moldova circa 500 de mii de lei. „În zilele următoare vom avea factura finală pentru reparația liniei. Avem încă estimări. Când vom avea factura, o vom face publică”, a precizat ministrul.

UPDATE 11:08 Ședința continuă cu examinarea propunerii de a înceta starea de urgență din sectorul energetic. Premierul Alexandru Munteanu prezintă un raport privind acțiunile întreprinse de autorități în perioada stării de urgență.

În același timp, Guvernul ar putea declara stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

„Proiectul de hotărâre are ca obiect principal constatarea ameliorării situației din sectorul energetic, care permite diminuarea nivelului regimului stării de urgență, prin revenirea treptată la mecanismele obișnuite de funcționare. În acest context, se propune tranziția către un regim specific stării de alertă, precum și ridicarea unor măsuri restrictive, cu asigurarea funcționării sectorului electroenergetic și a pieței produselor petroliere în condiții mai apropiate de cele normale”, se arată în proiectul de hotărâre.

UPDATE 11:07 Proiectul de lege privind simplificarea mecanismului de amalgamare a fost votat în lectura a doua de 53 de deputați.

UPDATE 10:55 La ședință se examinează în lectura a doua proiectul de lege privind îmbunătățirea mecanismului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale. În plen sunt propuse amendamente la proiect.

Noile prevederi au scopul de a reduce birocrația în procesul de amalgamare voluntară. Potrivit comunicatului emis de Parlament, vor fi necesare mai puține documente, fiind suficientă o argumentare succintă și prezentarea listei localităților implicate, au precizat autorii în prima lectură.

Totodată, localitățile care vor decide să se unească vor avea mai multă flexibilitate în procesul de selectare a centrului administrativ și de alegere a denumirii UAT amalgamate. Modificările vizează și eliminarea limitei fixe de 25 de kilometri dintre localități, ceea ce ușurează procedura de amalgamare voluntară.

Un alt aspect important vizează păstrarea serviciilor publice în localitate, inclusiv prin Centrele unificate de prestare a serviciilor (CUPS), fără ca oamenii să fie nevoiți să se deplaseze la sediul primăriei din centrul administrativ al UAT amalgamate.

UPDATE 10:53 În lectura a doua, cu 74 de voturi a fost aprobat proiectul de lege privind ajustarea cadrului normativ în domeniul locuințelor.

Astfel, termenul-limită de privatizare a locuințelor a fost extins cu trei ani. În prezent, termenul pentru exercitarea dreptului de privatizare a locuințelor atribuite de stat expiră la 31 mai 2026. Autorii au propus extinderea acestuia până la 31 mai 2029.

Datele statistice arată că, în perioada 2021–2025, au fost privatizate 1231 de locuințe, iar alte 2651 sunt pasibile privatizării. În context, autoritățile consideră că termenul de trei ani este rezonabil pentru finalizarea procesului. După expirarea termenului de privatizare, autoritățile administrației publice locale vor acorda statut de locuințe sociale locuințelor neprivatizate.

De asemenea, documentul prevede interzicerea utilizării buteliilor de gaze comprimate sau lichefiate în interiorul blocurilor locative, precum și păstrarea sau depozitarea acestora în astfel de imobile. Utilizarea acestora poate provoca explozii și incendii, punând în pericol viața oamenilor și siguranța clădirilor. Anterior, au fost înregistrate astfel de incidente. De exemplu, în anul 2018, patru persoane au murit în urma unei deflagrații care a distrus trei apartamente dintr-un bloc cu 15 etaje din capitală, scrie Parlamentul.

UPDATE 10:29 Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a anunțat că vor fi organizate audieri publice în legătură cu investigația Diez despre cumpărarea tezelor la universități.

„În legătură cu investigația apărută ieri despre magazinele de teze, vreau să spun că aceste acțiuni de fraudă academică, deocamdată, sunt vizate doar de codul educației, iar în legislația penală sau contravențională nu avem prevederi de contracarare, vin cu următorul anunț: Comisia va organiza audieri pe 5 mai, cu invitarea ministerelor Educației, Justiției, MAI, ANACEC, CNA, Procuratură, universități și toate părțile interesate”, a declarat deputata.

Anterior, Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că va sesiza organele de drept „pentru ca persoanele vinovate să fie trase la răspundere”. Mai multe detalii AICI.

UPDATE 10:20 Deputatul Mark Tkaciuk a anunțat că își va continua activitatea în Parlament în calitate de deputat neafiliat.

UPDATE 10:19 În Parlament a fost ținut un minut de reculegere în memoria lui Gheorghe Urschi, decedat pe 13 aprilie.

UPDATE 10:16 La debutul ședinței și-au înregistrat prezența 83 de deputați.

Starea de urgență în sectorul energetic a fost instituită la 25 martie 2026, pe o perioadă de 60 de zile. Acest lucru a fost necesar după ce principala linie electrică de alimentare a Republicii Moldova – linia Vulcăneşti – Isaccea – a fost deconectată în urma atacurilor Rusiei asupra infrastructurii energetice civile din Ucraina. Din această cauză, s-a înregistrat un deficit de energie electrică în orele de vârf de până la 400 MW.

La fel, deputații urmează să examineze în lectura a doua proiectele de lege privind îmbunătățirea mecanismului de amalgamare voluntară a unităților administrativ-teritoriale, dar și afișarea țării de origine pentru produse alimentare.



