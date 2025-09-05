Secția prematuri a Institutului Mamei și Copilului a fost reparată capital și dotată cu echipament medical modern

Astăzi, 5 septembrie, a avut loc inaugurarea Secției prematuri a Institutului Mamei și Copilului (IMC), după finalizarea lucrărilor de reparație capitală și dotare cu echipament medical modern și mobilier nou, anunță Ministerul Sănătății. La eveniment au participat ministra Sănătății, Ala Nemerenco, reprezentanți ai Ambasadei României în R. Moldova, conducerea și personalul medical al institutului.

Secția prematuri a IMC are o suprafață de 962 de metri pătrați și dispune de 41 de paturi, cu o capacitate de deservire de aproximativ 700 de pacienți anual. Începând cu luna iunie curent, secția își continuă activitatea într-un spațiu modernizat, oferind servicii medicale pentru 100 de copii născuți prematur. În prezent, 32 de nou-născuți beneficiază de tratament și îngrijiri specializate aici, potrivit Ministerului Sănătății.

„Dotarea secției cu echipament de ultimă generație – mese de încălzire, incubatoare, nebulizatoare, paturi cu încălzire, mese de resuscitare, unitate de radiografie mobilă și altele – asigură condiții moderne pentru tratarea și îngrijirea nou-născuților prematuri. Totodată, proiectul a contribuit la îmbunătățirea confortului pentru bebeluși și mame și la crearea unor oportunități de informare privind sarcina, perioada postpartum, alăptarea și îngrijirea nou-născutului”, conform informațiilor comunicate de minister.

Această realizare face parte din proiectul transfrontalier „Cea mai bună șansă de viață pentru nou-născuți – îmbunătățirea aspectului neonatal în zona de frontieră România–Republica Moldova”, implementat în parteneriat cu Spitalul Județean de Urgență Vaslui, România. Proiectul a fost finanțat prin Programul operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020, peste 21 de milioane de lei, și cu sprijinul financiar de 14 milioane de lei din partea Ministerului Sănătății.

„Menționăm că Secția prematuri a IMC este destinată pentru îngrijirea nou-născuților cu vârsta de gestație sub 32-35 de săptămâni cu greutate mică la naștere, dar și a nou-născuților cu retard în dezvoltarea intrauterină, care au o adaptare postnatală mai dificilă și necesită supraveghere, îngrijiri și inițierea alimentației orale – prin gavaj orogastric sau la sân”, conform MS.

Aici sunt internați copiii prematuri din toate maternitățile republicii de nivelul I și II. Totodată, în secție se asigură recuperarea deficiențelor funcționale ale prematurilor – profilaxia malnutriției, anemiei, rahitismului etc.