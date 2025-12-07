Scutul protector de la Cernobîl nu mai poate limita radiațiile după atacurile cu drone, declară autoritatea ONU de supraveghere nucleară

Scutul protector construit în jurul locului dezastrului nuclear de la Cernobîl din Ucraina nu își mai poate îndeplini rolul de a limita deșeurile radioactive ca urmare a unui atac cu drone la începutul acestui an, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), scrie CNN.

Noua Confinare Sigură (NSC) de la Cernobîl, care a fost „grav avariată” de atacul cu drone din februarie 2025, „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de limitare”, a declarat AIEA într-un comunicat de vineri, 5 decembrie.

Ucraina a acuzat Rusia că a efectuat atacul din 14 februarie de la Cernobîl, lucru negat de Kremlin.

Atacul a lovit NSC, declanșând un incendiu și deteriorând învelișul protector din jurul acestuia, a declarat AIEA.

Autoritatea de supraveghere nucleară a recomandat o renovare majoră a structurii uriașe din oțel, care a fost pusă în funcțiune în urmă cu câțiva ani pentru a permite operațiunile de curățare și a asigura siguranța amplasamentului, la aproape patru decenii de la cel mai grav accident din istorie la o centrală nucleară.

„Au fost efectuate reparații temporare limitate la acoperiș, dar restaurarea la timp și completă rămâne esențială pentru a preveni degradarea ulterioară și a asigura siguranța nucleară pe termen lung”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi.

Grosi a adăugat că nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare ale învelișului protector. AIEA, care are o prezență permanentă la fața locului, „va continua să facă tot ce poate pentru a sprijini eforturile de restabilire completă a siguranței și securității nucleare”, a declarat Grossi.