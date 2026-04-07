Schimb de focuri de armă lângă consulatul israelian din Istanbul: două persoane au fost ucise

Cel puţin doi atacatori au fost ucişi, iar unul a fost rănit grav în urma unui schimb de focuri între poliţie şi niște indivizi înarmaţi, care a avut loc în faţa clădirii care găzduieşte Consulatul israelian din Istanbul, scrie Reuters.

O filmare publicată de Reuters arată un poliţist scoţând arma şi adăpostindu-se în timp ce se auzeau focuri de armă.

Sursa citată scrie că în zona din apropierea Consulatului israelian este menţinută întotdeauna o prezenţă puternică a forţelor de ordine. Imaginile de la televiziune au arătat poliţişti înarmaţi patrulând în zonă după schimbul de focuri.

În prezent, nu există diplomaţi israelieni detaşaţi în Turcia, nici la consulatul din Istanbul, nici la ambasada din Ankara, potrivit agenţiilor de ştiri Reuters şi AFP.