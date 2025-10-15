Schema de ajutor de stat a fost extinsă de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei pentru investiții în mediului de afaceri

A fost aprobată modificarea Schemei de ajutor de stat regional, pentru investiții realizate în R. Moldova. Astfel, conform Guvernului, proiectul prevede majorarea bugetului schemei de la 2 miliarde la 4 miliarde de lei, datorită creșterii semnificative a cererii din partea mediului de afaceri și a sprijinului financiar oferit de partenerii europeni.

Potrivit unui comunicat, din această sumă, 1 miliard lei va fi alocat sub formă de granturi nerambursabile, iar 3 miliarde lei vor constitui reduceri de 50% la impozitul pe venit, aplicabile veniturilor obținute în urma investițiilor realizate prin acest mecanism. De asemenea, prin noua modificare se introduce plafonul maxim de 20 milioane lei per grant acordat unei întreprinderi.

„Am pornit un proces de încurajare a investițiilor. Trebuie să avem echitate, să atragem atenție acolo unde valoarea adăugată este mai înaltă și să creștem oportunitățile pentru un spectru mai larg de companii. Aceasta este esența modificărilor”, a spus prim-ministrul Dorin Recean.

Pentru asigurarea unei utilizări eficiente și echitabile a resurselor publice, va fi consolidat procesul de evaluare a cererilor. Astfel, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării va elabora o metodologie de evaluare a eligibilității proiectelor, cu scopul selectării proiectelor investiționale cu impact economic de durată.

Conform Guvernului, schema a fost lansată la începutul anului, iar de aceasta beneficiază 8 întreprinderi.