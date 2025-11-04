Șase persoane au fost trimise pe banca acuzaților pentru agresarea preotului de la Grinăuți și a familiei sale în incinta bisericii

Șase persoane, cu vârste cuprinse între 38 și 59 de ani, acuzate de comiterea infracțiunii de huliganism, săvârșită în privința preotului din satul Grinăuți, raionul Rîșcani, Constantin Turtureanu și a membrilor familiei sale, au fost trimise în judecată, anunță marți, 3 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

Ziarul de Gardă a scris că pe 15 iulie, la biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Grinăuți, Rîșcani, preotul Constantin a fost îmbrâncit, păruit și izgonit din parohia în care a slujit timp de 13 ani pentru că a trecut sub aripa Mitropoliei Basarabiei. De un comportament similar au avut parte preoteasa Ana Turtureanu și fiul lor.

Totodată, potrivit probelor acumulate, în prezența mai multor persoane, aceștia au folosit un ton agresiv și au bruscat părțile vătămate din lăcașul de cult.

„În cadrul acțiunilor violente, clericul a fost tras de păr și barbă, copilul cuplului a fost tras de haine, în consecință suferind o leziune la umărul stâng, la fel a fost maltratată și soția preotului”, scrie PG.

Conform legii, aceștia riscă pedeapsa cu amendă de până la 52500 lei, muncă neremunerată în folosul comunității de până la 240 de ore sau închisoare de până la 3 ani.

În august, Ziarul de Gardă a scris după cele întâmplate că agresiunea s-a petrecut sub ochii unui sobor de preoți și ai mai multor politiști, care au evitat să intervină pentru a-l apăra pe preotul Constantin Turtureanu.

Enoriașii care-l susțin pe părintele Constantin afirmă că în spatele celor întâmplate ar fi stat gruparea Șor, reprezentată de Victoria Furtună. În scandal este implicat și președintele socialist al raionului Rîșcani, Vladimir Mîzdrenco. Contestatarii părintelui Constantin Turtureanu spun că sunt împotriva trecerii bisericii la Mitropolia Basarabiei, pentru că acolo ar fi „un alt Dumnezeu”, dar și pentru că „noi vrem să fim moldoveni”. Acuzațiile acestora ating și alte narațiuni false