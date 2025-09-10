SA Energocom a achiziționat peste 90% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025-2026

SA Energocom anunță că până miercuri, 10 septembrie 2025, a achiziționat 90,9% din consumul prognozat pentru anul gazier 2025 -2026 (care începe la 1 octombrie 2025 și se încheie la 30 septembrie 2026), plus luna septembrie 2025, integral.

Astfel, potrivit unui comunicat, compania a achiziționat 7,45 milioane de MWH, echivalentul a circa 700 de milioane de metri cubi.

„În cadrul acestui proces a fost achiziționat în întregime consumul prognozat pentru sezonul de încălzire, octombrie 2025 – martie 2026, fiind astfel garantate livrările neîntrerupte în perioada cea mai rece a anului”, a menționat Energocom.

Potrivit companiei, pentru procedura de achiziții care a început în luna mai, au fost desfășurate 54 de runde de licitații la care au participat 13 companii din Elveția, Austria, Polonia, Cehia, România, Bulgaria, Germania și Olanda.

„În scopul asigurării transparenţei și corectitudinii procesului de achiziție, la toate licitațiile au fost invitați și au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Agenției Proprietății Publice, cabinetului Prim-ministrului, SIS şi reprezentanți ai societății civile”, a precizat compania.

Totodată, a fost demarată procedura de achiziție a volumelor suplimentare necesare pentru constituirea obligației de stocare (15% din totalului volumului prognozat pentu un an gazier, conform deciziei ANRE) care constituie circa 1,45 milioane MWh, echivalentul a circa 140 de milioane de metri cubi și care urmează a fi stocate în țările din vecinătate care dispun de instalații depozite.

Gazele achiziționate sunt cu livrarea fermă în luna respectivă de consum şi sunt achiziționate atât la preț fix cât și la preț indexat, care este corelat cu cotațiile principalelor burse din centrul și sud-estul Europei cum ar fi Title Transfer Facility (TTF) din Olanda și Bursa Română de Mărfuri (BRM) România.