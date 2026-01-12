„S-au întins procedurile juridice. Este o problemă, recunosc, dar nu este a mea”. Reacția lui Vasile Costiuc la controlul inițiat de ANI

Deputatul Vasile Costiuc susține că este „deschis pentru a coopera cu ANI” și că nu a încălcat regimul juridic al averilor și intereselor, cât și regimul incompatibilității funcției de deputat. Reacția sa vine după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat că a inițiat un control cu privire la „eventuala încălcare a regimului juridic al incompatibilităților” de către deputat.

Conform unei sesizări care a stat la baza procesului-verbal de inițiere a controlului, Vasile Costiuc a recunoscut, în cadrul unei emisiuni, că nu a reflectat în declarațiile de avere și interese personale depuse Asociația Obștească „Din Trecutul Nostru”, pe care a fondat-o în decembrie 2016 și al cărei administrator este până în prezent — funcție incompatibilă, de altfel, cu cea de deputat. Totodată, în sesizare se precizează că deputatul a recunoscut că este administratorul companiei „Biofruct Moldova SRL” cu sediul în București. La caz, potrivit datelor publice, Vasile Costiuc figurează în calitate de acționar cu cota de 60% și administrator „Biofruct Moldova SRL”, înregistrată în București.

„Așa se întâmplă când ești în opoziție față de guvernare, trebuie să fii pregatit moral, spiritual și psihologic că o să fii tachinat, verificat, și controlat de către toate instituțiile statului. (…) Eu sunt gata să opun rezistență. (…) Pe data de 31 decembrie am de la ANI un răspuns (…) prin care se dispune să fie refuzată inițierea controlului juridic al averii și intereselor personale. Pe 9 ianuarie ANI vine cu un alt proces verbal cu privire la incompatibilitatea funcției de deputat. Eu am ieșit din rolul și calitatea mea de administrator al asociației «Trecutul Nostru» (…) și am depus cerere de ieșire din rolul de administrator al societății din România. S-au întins procedurile juridice. Decizia vine în întârziere. Este o problemă, recunosc, dar nu este a mea. (…) Nu am avut benefici de la această societate. (…) Eu sunt deschis pentru a coopera cu ANI, să aduc probele necesare. (…) Eu n-am încălcat regimul juridic al averilor și intereselor, n-am încălcat regimul incompatibilității funcției”, a declarat deputatul Vasile Costiuc.

„Nu a prezentat alte careva probe”

Inspectoarea de integritate Mihaela Bordian a reținut că Vasile Costiuc nu a prezentat careva probe care să ateste întreprinderea măsurilor necesare întru soluționarea stării de incompatibilitate în raport cu funcția de administrator al „Biofruct Moldova” SRL în termen de 30 de zile din momentul validării mandatului de deputat.