S-a stins din viață liderul comunității romilor din Soroca, baronul Artur Cerari

Baronul comunității romilor din Soroca, Artur Cerari s-a stins din viață sâmbătă, 4 iulie. Anunțul a fost făcut de Coaliția „Vocea Romilor – CVR” pe rețelele de socializare.

„Cu profundă durere am aflat vestea trecerii la cele veșnice a baronului Artur Cerari. Plecarea sa lasă un gol adânc în inimile familiei, ale celor apropiați și ale întregii comunități rome care l-a respectat și l-a urmat. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a scris Coaliția pe Facebook.

Potrivit Observatorul de Nord, Artur Cerari ar fi murit în urma unui atac de cord, la vârsta de 65 de ani. Acesta a fost baron al romilor din anul 1998, până în prezent. Titlul de baron ar urma să fie preluat de unul dintre copiii lui.