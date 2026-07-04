Redeschis după investiții de 18 milioane de lei, bazinul USM a afișat noile tarife. Ce spune directorul despre școala privată care avea acces înainte de inaugurare

După doi ani de renovări și o investiție de 18 milioane de lei, bazinul de înot al Institutului de Educație Fizică și Sport al Universității de Stat (bazinul USM de pe str. 31 August 1989) a fost redeschis pentru studenți, sportivi și publicul larg. Prețul unui abonament lunar cu 12 vizite a fost stabilit la 2400 de lei pentru adulți și 2000 de lei pentru persoanele de până la 18 ani. ZdG a scris recent că, deși nu era încă deschis oficial și nu avea tarifele aprobate, bazinul USM găzduia o școală privată de înot, „Aquadis”, în timp ce solicitările altor antrenori de a-și desfășura activitatea acolo erau refuzate.

Contactat de Ziarul de Gardă pe 2 iulie, la câteva zile de la redeschiderea bazinului, directorul Vasile Cerbușcă ne-a spus că școala de înot „Aquadis” nu activează „până ce” la bazin și că ar mai exista și alți antrenori care au solicitat semnarea unui contract cu administrația bazinului.

Vasile Cerbușcă susține că cererile pot fi deja depuse, doar că vor putea fi aprobate abia după întocmirea contractului, care este în proces de elaborare.

Conform tarifelor afișate pe pagina de Facebook a bazinului, pentru copii și tineri de până la 18 ani, abonamentul lunar cu 12 intrări (3 ori/săptămână) costă 2000 lei. Abonamentul lunar cu 8 intrări (2 ori/săptămână) costă 1300 lei, abonamentul de 2 săptămâni cu 6 intrări costă 1000 lei, iar o vizită unică de 45 de minute costă 200 lei.

Pentru adulți, abonamentul lunar cu 12 intrări (3 ori/săptămână) costă 2400 lei. Abonamentul lunar cu 8 intrări (2 ori/săptămână) costă 1600 lei, abonamentul pe 2 săptămâni cu 6 intrări costă 1200 lei, iar o vizită unică de 45 de minute costă 250 lei.

Totodată, au fost stabilite și prețurile pentru copiii de la școlile sportive de stat și private. O vizită unică/o pistă timp de 45 de minute, pentru copiii de la școlile de stat cu antrenor propriu, costă 1500 lei. Copiii de la școlile sportive private vor achita cu 500 de lei mai mult: 2000 lei pentru o vizită unică/o pistă timp de 45 de minute.

La postarea din 26 iunie, prin care a fost anunțată redeschiderea bazinului, iar prețurile încă nu erau cunoscute, mai multe persoane au lăsat comentarii critice. „Am sunat toată ziua la numărul de pe site să aflu prețurile, dar nu răspunde nimeni”, scria un utilizator. „Cât costă antrenamentul? Sper că nu 250 de lei, un preț accesibil doar deputaților care se vor relaxa după muncă”, a comentat o altă persoană.

Câteva ore mai târziu, tot pe 26 iunie, administrația bazinului a publicat o nouă postare pe pagina de Facebook, afișând tarifele aprobate. De această dată, posibilitatea de a comenta a fost închisă.

Pe 5 iunie 2026, ZdG scria că „Aquadis”, o școală privată de înot din Chișinău, avea acces la bazinul Universității de Stat înainte ca acesta să fie redeschis oficial și când accesul pentru alți vizitatori și antrenorii lor era interzis.

Trei zile mai târziu, pe 8 iunie, Ministerul Educației a anunțat că „a inițiat verificări și a solicitat explicații” conducerii USM în legătură cu utilizarea bazinului Universității înainte de redeschiderea oficială.

Bazinul USM a fost redeschis oficial pe 25 iunie 2026.

Marina Lis, stagiară ZdG