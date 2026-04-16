Rute extinse și transport gratuit de Paștele Blajinilor în Chișinău

În zilele de 19 și 20 aprilie, transportul public va circula în regim special, pentru a facilita deplasarea cetățenilor către cimitire, în special spre Cimitirul „Sfântul Lazăr”. Totodată, în aceste zile, va fi asigurat transport gratuit pentru călători pe rutele de autobuz nr. 27, precum și pe rutele suplimentare „C” și „D”, instituite pentru această perioadă.

Rutele organizate:

Ruta „C” (ora de plecare 06:15) – va porni de pe str. Vasile Alecsandri, cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”);

Ruta nr. 27 (ora de plecare 06:30) – va porni din bd. Renașterii Naționale (zona Circului), cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”);

Ruta „D” (ora de plecare 07:00) – va porni din bd. Renașterii Naționale (zona Circului), cu destinația str. Doina (Cimitirul „Sfântul Lazăr”);

De asemenea, la necesitate, vor fi introduse rute suplimentare și extinse spre Cimitirul „Sf. Lazăr”.

Toate rutele vor efectua opriri în stațiile existente de pe traseu.

„Transportul va circula pe parcursul întregii zile, în funcție de fluxul de pasageri. Unitățile vor fi suplimentate ori de câte ori va fi necesar, atât pentru deplasarea spre cimitir, cât și pentru întoarcere”, precizează Primăria Chișinău.

Totodată, unele rute vor fi extinse până la cimitir.

Cetățenii sunt rugați să nu se îmbulzească și să evite graba, dând dovadă de răbdare și respect reciproc față de cei din jur.