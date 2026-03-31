Rusia și Coreea de Nord anunță că vor combate „dezinformarea împreună” și au semnat un acord comun

Agenția oficială de știri nord-coreeană KCNA și agenția oficială de presă rusă TASS au convenit să combată împreună ceea ce ele numesc „dezinformarea” răspândită de „numeroșii lor dușmani”, a relatat marți aceasta din urmă, marcând un nou pas în aprofundarea relațiilor dintre cele două țări, relatează HotNews.ro.

Guvernele occidentale acuză de mult timp Rusia că răspândește dezinformare online și în mass-media tradiționale, iar ambele țări se clasează printre ultimele în Indicele Mondial al Libertății Presei realizat de organizația Reporteri fără Frontiere.

Coreea de Nord a trimis de asemenea trupe terestre și sisteme de armament pentru a sprijini efortul de război al Rusiei, în timp ce Moscova oferă în schimb ajutor financiar, tehnologie militară, alimente și energie Phenianului.

„Curajul și dorința de sacrificiu arătate astăzi de soldații și ofițerii Armatei Populare a Coreei sunt deja gravate în istoria modernă. Toată lumea înțelege că astăzi luptăm împreună împotriva nazismului modern”, a declarat la Phenian Andrei Kondrașov, directorul general al TASS.

Oficialul rus spune că „mulți” vor fi nemulțumiți de acordul cu nord-coreenii

Relatarea în limba engleză îl mai citează pe acesta spunând că „mulți dușmani nu agreează acest lucru și de aceea au fost lansate campanii împotriva Rusiei și Coreei de Nord pentru a răspândi informații false”.

Acordul de cooperare dintre agenții, semnat pe 28 martie, se referă la „acțiuni comune pentru combaterea dezinformării, atât bilateral, cât și multilateral”, a precizat agenția de știri rusă.

„Acordul (…) se bazează nu numai pe o prietenie de lungă durată, ci ia în considerare și realitățile complet noi ale războiului informațional care are loc astăzi pe planeta noastră”, a afirmat Kondrașov.

Ministrul nord-coreean de externe, Choe Son Hui, i-a primit pe Kondrașov și delegația sa, a relatat marți, la rândul său, KCNA.

Duminică, agenția a indicat că acordul acoperă „schimburile de articole de presă” și o „cooperare”, fără a oferi detalii.

Coreea de Nord se clasează pe penultimul loc în Indexul Mondial al Libertății Presei, realizat de Reporteri fără Frontiere. Rusia ocupă locul 171 din 180 și „interzice strict jurnalismul independent”, conform ONG-ului.

Președintele rus Vladimir Putin a vizitat ultima dată Coreea de Nord în 2024, în timp ce cea mai recentă călătorie a lui Kim Jong Un în Rusia a avut loc în 2023. Analiștii spun că îmbunătățirea relațiilor a permis Coreei de Nord să își reducă dependența de susținătorul său tradițional, China.