Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei ca fiind „prăbușirea” alianței

Oficialii ruși au salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife aliaților NATO din cauza Groenlandei, negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, susținând pe 17 ianuarie că această mișcare semnalează „prăbușirea” alianței transatlantice, potrivit Kyiv Independent.

Trump a declarat anterior că Washingtonul va impune tarife de 10% aliaților NATO – Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda – până când SUA vor ajunge la un acord pentru a cumpăra Groenlanda. El a amenințat că va achiziționa insula „într-un fel sau altul”.

„Alianța transatlantică s-a încheiat”, a scris Dmitriev pe X, ironizând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și îndemnând liderii europeni să nu-l „provoace” pe Trump.

Tarifele vor intra în vigoare pe 1 februarie și vor crește la 25% pe 1 iunie, a spus Trump. El a amenințat cu tarifele la doar câteva zile după ce forțele europene din Franța, Germania și alte țări au început să sosească pentru exerciții în Groenlanda.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru izbucnirile sale provocatoare, a salutat și el retorica lui Trump, considerând-o o dovadă a adâncirii diviziunilor din cadrul NATO.

„SUA se pregătește să atace Groenlanda, alegând insula însăși în locul unui fel de solidaritate atlantică”, a declarat Medvedev, adăugând că țările europene vor fi „pedepsite cu tarife vamale” pentru că se bazează pe protecția SUA.

Medvedev a batjocorit anterior unitatea occidentală și l-a îndemnat pe Trump să acționeze rapid pentru a anexa Groenlanda, reflectând interesul Moscovei de a exploata rupturile dintre SUA și aliații săi.

Groenlanda, care găzduiește aproximativ 56 de mii de locuitori, găzduiește deja o bază militară americană și a crescut în importanță strategică pe măsură ce competiția arctică se intensifică.