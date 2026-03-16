Rusia pierde accesul la Telegram, după ce a obligat cetățenii să adopte o aplicație sponsorizată de stat

Rușii au raportat că au pierdut accesul la Telegram, deoarece Kremlinul îi obligă pe cetățeni să adopte o alternativă sponsorizată de stat la populara aplicație de mesagerie, transmite The Kyiv Indepedent.

Sboy.RF, un serviciu rusesc care urmărește întreruperile de internet pe baza reclamațiilor utilizatorilor, arată o creștere masivă a numărului de raportări privind întreruperile de la Telegram de la utilizatorii din Rusia, ajungând la 7 826 luni, 16 martie.

De asemenea, agenția media rusă Kommersant a relatat că a început mult așteptata întrerupere a serviciului Telegram.

Cu peste un miliard de utilizatori activi, Telegram este una dintre cele mai populare aplicații din lume. Rămâne deosebit de populară în țările cu conținut media restricționat.

„Rezistența la cenzură” promovată de Telegram a transformat-o într-o sursă vitală de informații pentru milioane de oameni, atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina. Însă, un proiect al miliardarului rus Pavel Durov, Telegram a mers pe o linie fină cu guvernul rus în cea mai mare parte a ultimului deceniu. Mulți ucraineni au pledat vehement pentru retragerea de la Telegram de teama că acesta cooperează cu poliția și agențiile de informații ruse.

În februarie, autoritatea rusă de comunicații Ruskomnadzor a anunțat că va începe blocarea Telegram în interiorul țării, ceea ce a devenit o escaladare continuă a situației.

„Rusia a deschis un dosar penal împotriva mea pentru «sprijinirea terorismului»”, a scris Durov pe Telegram pe 24 februarie.

„În fiecare zi, autoritățile inventează noi pretexte pentru a restricționa accesul rușilor la Telegram, în timp ce încearcă să suprime dreptul la viață privată și la libertatea de exprimare. Un spectacol trist al unui stat care se teme de propriul popor.”

Între timp, Max, alternativa la Telegram sponsorizată de Kremlin, pare să întâmpine și ea probleme în Rusia, cu raportări de întreruperi care depășesc 1000 pe 16 martie.