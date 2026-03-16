Fiul unui șef FSB câștigă miliarde de ruble în urmă închiderii internetului în Rusia

Fiul prim-adjunctului directorului FSB, Serghei Korolev, s-a dovedit a fi un manager de vârf al companiei „X Holding”, care câștigă miliarde din echipamente de blocare și supraveghere în spațiul online rus, a descoperit jurnalistul de investigație Andrei Zakharov, transmite Digi24.

Conform informațiilor scurse, Boris Korolev și-a început cariera ca director general al startup-ului „Bastion”, cu o cifră de afaceri de 5 milioane de ruble, însă deja în 2023, la vârsta de 27 de ani a devenit primul director general adjunct al „X Holding”.

La acea vreme, cifra de afaceri a companiei era de 163 de miliarde de ruble. Numirea lui Korolev a fost precedată de moartea proprietarului companiei, Anton Cherepeynikov, care a decedat la vârsta de 40 de ani în circumstanțe neclare. Până în 2025, „X Holding” a intrat în topul celor mai mari trei companii IT din Rusia, iar cifra sa de afaceri a depășit 260 de miliarde de ruble.

Compania furnizează echipamente pentru sistemele SORM – complexe de supraveghere în rețelele telefonice și de internet, precum și mijloace tehnice de contracarare a amenințărilor (TPSU), pe care Roskomnadzor le utilizează pentru blocarea site-urilor și serviciilor.

Numai pentru implementarea TPSU, statul a alocat aproximativ 80 de miliarde de ruble. După moartea lui Cherepeynikov, acțiunile „X Holding” au fost distribuite între companiile care fac parte din acesta. Printre acestea se numără firma „Garda”, din care, potrivit anchetei, 20% aparțineau lui Boris Korolev. Astfel, fiul directorului adjunct al FSB ar putea deține o participație în „X Holding”.

Serghei Korolev s-a ocupat, începând din 2016, de securitatea economică în cadrul FSB și a coordonat cazuri de corupție de mare amploare. În 2021, a devenit primul adjunct al directorului serviciului, Alexandr Bortnikov, și este considerat în prezent unul dintre posibilii săi succesori. Deține gradul de general de armată. Potrivit The Insider, Serghei Korolev a condus, de asemenea, dosare împotriva liderului grupării criminale organizate din Tambov-Malyshev, Gennadi Petrov.

În acești ani, rudele directorului adjunct al FSB au achiziționat proprietăți imobiliare de lux. Fiului său i-au fost înregistrate, încă de la vârsta de 18-19 ani, apartamente de lux în Sankt Petersburg și o vilă în localitatea Lesnaya Bukhta, din apropierea Moscovei, iar nepoatei sale de 26 de ani – un apartament cu o suprafață de 200 m² în centrul Moscovei. Valoarea acestor proprietăți este estimată la 300 de milioane de ruble.

De asemenea, familia deține o flotă de mașini, inclusiv Porsche și Mercedes, în valoare totală de 30 de milioane de ruble. Conform datelor publicate de „Vazhnye Istorii”, la vârsta de 23 de ani, fiul lui Serghei Korolev zbura cu avioane de afaceri, a căror închiriere costă aproximativ 2 milioane de ruble pe oră.

Pe fondul războiului împotriva Ucrainei, autoritățile ruse au decis să instituie un control total asupra internetului. În 2025, în țară a fost blocată aplicația WhatsApp și s-a început restricționarea aplicației Telegram sub pretextul combaterii fraudelor, introducându-se în paralel aplicația de mesagerie de stat Max. În zeci de regiuni, internetul mobil este oprit în mod regulat, lăsând acces doar la „lista albă” a site-urilor aprobate de autorități.

Trecerea completă la internetul de pe „lista albă” în Rusia ar putea avea loc până în 2028, au prognozat experții de la RKS Global. Aceștia se așteaptă, de asemenea, la întărirea mecanismelor de control digital până la incriminarea oricărei comunicări care nu se află sub supravegherea forțelor de ordine, la implementarea totală a sistemului de recunoaștere facială și la lansarea „banilor programabili”, care vor putea fi cheltuiți doar pentru achiziții autorizate.