Rusia neagă acuzațiile de încălcare a spațiului aerian al Estoniei

Ministerul rus al Apărării a negat sâmbătă, 20 septembrie, că trei dintre aeronavele sale militare au încălcat spațiul aerian estonian, după ce aeronave NATO au interceptat vineri trei aeronave rusești, relatează AFP, citat de Agerpres.

„Pe 19 septembrie (…) trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Carelia către un aerodrom din regiunea Kaliningrad”, o enclava rusească situată între Lituania și Polonia, a anunțat ministerul pe Telegram.

„Zborul a fost efectuat în strictă conformitate cu regulile internaționale de utilizare a spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, ceea ce este confirmat prin mijloace de control obiectiv”, a menționat sursa citată.

„În timpul zborului, avioanele rusești nu au deviat de la ruta de zbor convenită și nu au încălcat spațiul aerian estonian”, a precizat ministerul, adăugând că avioanele „au survolat apele neutre ale Mării Baltice la o distanță de peste trei kilometri de insula Vaindloo”, în Golful Finlandei.

Prim-ministrul estonian, Kristen Michal, a anunțat vineri că țara sa va solicita NATO să activeze articolul 4 din Tratatul Atlantic, care prevede consultări între aliați în cazul unei amenințări la adresa unuia dintre membrii săi, declarație făcută în urma incursiunii a trei avioane rusești în spațiul aerian estonian.

Trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au încălcat vineri spațiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană desfășurată în această țară baltică ‘au răspuns incidentului’, potrivit autorităților estone, notează agențiile Reuters și EFE.



Noua pătrundere a unor avioane militare rusești în spațiul aerian al unei țări NATO survine în contextul tensiunii crescute pe flancul estic al Alianței după ce drone rusești au fost doborâte săptămâna trecută deasupra Poloniei.