Rurac îi răspunde cu întrebări „viitorului politician” Dragalin: câte vizite neoficiale în biroul de serviciu a avut pe parcursul anilor 2023-2025 un ex-judecător care nu a promovat prevettingul?

Eugen Rurac, fostul șef interimar al Direcției generale urmărire penală din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA) a venit cu o reacție pentru ZdG la acuzațiile fostei șefe PA, Veronica Dragalin care a declarat că CNA avea și „folosea informații compromițătoare ca să fie șantajați judecătorii să acționeze într-un anumit mod”.

Rurac a declarat pentru ZdG că „respinge categoric acuzațiile viitorului politician Dragalin” și declară că „aceasta aduce acuzații false, neîntemeiate și absolut neprobate”.

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a declarat că, în a doua sa lună de mandat, în septembrie 2022, i-ar fi spus lui Sergiu Litvinenco, pe atunci ministru al Justiției, lui Iulian Rusu, care deținea funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA), și lui Eugen Rurac, care exercita funcția de șef interimar al Direcției generale urmărire penală din cadrul CNA, că „le va porni dosare penale”, dacă aceștia ar fi continuat să „șantajeze judecători” cu „informații compromițătoare”. Fosta șefă a PA nu a explicat de ce nu a sesizat atunci organele de drept în privința celor declarate.

„Nu am şantajat sau influențat niciun judecător în activitatea mea și nu am avut aşa pârghii sau posibilitate. Nu comunic și nu am comunicat cu niciun jurnalist, mai ales ce ține de activitatea din cadrul CNA. Nu am participat la elaborarea notelor sau altor informații în privința judecătorilor care au fost înaintați la numirea la plafon sau în cadrul procesului de vetting, deoarece aceasta nu intra în atribuțiile Direcției Urmărire Penală a CNA.

Pentru a înțelege motivele ieșirilor doamnei Dragalin, rog media interesată să interpeleze CNA sau PA și să solicite informația, câte vizite neoficiale (în afara procesuală) în biroul de serviciu al doamnei Dragalin a avut pe parcursul anilor 2023-2025 un ex-judecător care nu a promovat pre-vettingul. Cu referire la cazul contabilului partidului Șor despre care relatează Dragalin, precum că ar fi fost dispune privind oportunitatea reținerii acesteia în cadrul dosarului penal de finanțare ilegală, menționez că conform „notițelor din agenda” mea, în a cea perioadă, eu nu ma aflăm în țară, fiind plecat în concediu.

Totodată, rog pe doamna Dragalin să răspundă, de ce necătând că nu erau temeiuri de reținerea acesteia, PA sub conducerea doamnei Draglin a reținut persoana și a depus demers la arest? De cine domna Dragalin a fost influențată?”, a declarat Eugen Rurac.