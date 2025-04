Acuzații Fosta șefă a PA susține, într-o scrisoare discutată la CSM, că președinta și premierul i-ar fi cerut lista procurorilor care ar trebui „să promoveze vettingul”. Este vizat și un membru CSM

Veronica Dragalin, fosta șefă PA a scris un email judecătoarei Mariana Ursachi (Pitic) în care a relatat că ar fi primit mesaje pe Signal de la membrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Ion Guzun pe care le-a interpretat „ca o încurajare a procuraturii de a iniția o cauză penală pe presupuse hotărâri ilegale emise de judecătorii Curții Supreme de Justiție referitor la deciziile din 1 august 2023″.

La fel, în acel email, Dragalin a scris că „pe parcursul anului 2024, am fost abordată de prim-ministrul Dorin Recean și de președinta Maia Sandu referitor la procedura vetting în privința procurorilor din PA, ambii solicitând lista procurorilor pe care îi consider integri și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să promoveze vettingul”.

Emailul a fost prezentat și ulterior publicat de avocata Cristina Ciubotaru în cadrul ședinței CSM de azi, 8 aprilie, în timpul examinării contestației depusă de inspectorul-judecător, Victor Pruteanu împotriva Hotărârii Colegiului disciplinar din 19 aprilie 2024, emise în privința acțiunilor judecătorilo Mariana Ursachi (Pitic), Tamara Chișca-Doneva (în demisie) și Ion Guzun (în demisie) de la Curtea Supremă de Justiție. Ciubotaru, care a reprezentat interesele judecătoarei Mariana Ursachi a cerut recuzarea membrului CSM Ion Guzun.

Ziarul de Gardă a solicitat o reacție de la Președinție, Guvern și membrul CSM. ZdG a telefonat-o pe Veronica Dragalin pentru a confirma autenticitatea scrisorii, dar aceasta nu a răspuns la apelurile noastre.

„Președinta R. Moldova este garantul suveranității și securității statului. Alegerile din toamna trecută au demonstrat cum corupția politică, lăsată nepedepsită, s-a transformat în corupție electorală – o amenințare directă la adresa suveranității și securității naționale. Este regretabil faptul că fosta procuroare-șefă face acuzații false cu privire la discuțiile pe care le-a avut cu Președinta țării. Șefa statului a vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca Procuratura Anticorupție, precum și întregul sistem de justiție, să se curețe de corupție și să devină un sistem puternic, independent, în care oamenii să aibă încredere. Procedura de vetting/pre-vetting este un instrument prin care o comisie de evaluatori externi analizează dosarele și propune eliminarea din sistem a persoanelor corupte. Ne pare rău că doamna procuror nu este de acord cu această curățare, desfășurată în paralel cu promovarea procurorilor și judecătorilor onești și cu construirea unui sistem de justiție integru”, se arată în reacția Președinției.

Inspecția judiciară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a început, la începutul lunii august 2023, să examineze deciziile completului special al Curții Supreme de Justiție prin care au fost anulate mai multe hotărâri ale Comisiei Pre-Vetting față de 21 de candidați la funcțiile de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și ai Consiliului Superior al Procurorilor, care nu promovaseră evaluarea integrității etice și financiare, a declarat Sergiu Caraman, președinte interimar al CSM, la Podcast ZdCe.

El a subliniat că vor fi verificate inclusiv acuzațiile unor oficiali față de judecătorii CSJ, precum că aceștia ar fi fost influențați, ca să blocheze astfel reforma justiției.

Comisia Vetting anunțat pe 6 noiembrie 2023, că a finalizat evaluarea judecătoarei Mariana Ursachi (anterior Pitic) de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Potrivit raportului, Comisia propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca judecătoarea să nu promoveze evaluarea externă din cauza neconformității cu criteriile de integritate stabilite de Legea 65/2023, în baza căreia a fost evaluată.

Conform unui comunicat de presă, raportul motivat include faptele relevante, motivele și concluzia potrivit căreia judecătoarea nu corespunde criteriilor de integritate. Acesta a fost transmis subiectului evaluării pentru informare, precum și CSM-ului, împreună cu materialele evaluării.

CSM va analiza materialele evaluării și va decide printr-o hotărâre motivată dacă acceptă sau respinge raportul Comisiei. Raportul se publică după adoptarea unei hotărâri de CSM

În martie 2016, ZdG scria că Mariana Pitic, pe atunci, propusă de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la funcţia de magistrat la CSJ, nu indica, în unele declaraţii despre venituri şi proprietate, averea soţului său, un om de afaceri, care deţinea, inclusiv, un imobil de lux într-o suburbie a Chişinăului. Ulterior, făcând referire la declarațiile cu privire la venituri și proprietate pentru 2014 și 2015, făcute publice de CSM, menționam că Pitic și-a evaluat automobilul de lux, un Porsche Cayenne, la doar 11 mii de lei, în condițiile în care o asemenea mașină costa, la preț de piață, de câteva zeci de ori mai mult. Comisia Națională de Integritate (actualul ANI, n.red.) a verificat averea Marianei Pitic după ce a fost sesizată de către Centrul Național Anticorupție, care reclama că judecătoarea nu a declarat un apartament. Ulterior, CNI a fost sesizată și de o persoană fizică despre faptul că judecătoarea nu a indicat în declarații veniturile obținute din vânzarea unui automobil.

Casa judecătoarei Mariana Pitic/ Foto: ZdG

La scurt timp, CNI a clasat cauza pe motivul lipsei încălcării intenționate. Despre Porsche-ul de lux, cumpărat cu doar 11 mii de lei, Mariana Pitic le-a spus membrilor CNI că „dreptul la negocierea contractelor civile reprezintă un drept fundamental în domeniul dreptului contractelor”. Pe 15 noiembrie 2019, ANI a inițiat un nou control în privința magistratei, fiind finalizat pe 24 martie 2022.

(doc) De ce a clasat CNI dosarul judecătoarei cu Porsche de 11 mii de lei

CSJ a anulat 21 de decizii de nepromovare a candidaților la funcții în CSM și CSP

Pe 1 august 2023, CSJ a anulat 21 de decizii de nepromovare a candidaților la funcții în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP): Angela Popil, Vladislav Holban, Alexei Panis, Anatolie Gîrbu, Veronica Cupcea, Alexandru Rotari, Stanislav Sorbalo, Valentin Caisin, Ion Chirtoacă, Vitalie Codreanu, Vitalie Stratan, Angela Bostan, Aureliu Postică, Victor Sandu, Nicolae Șova, Aliona Miron, Cristina Gladcov, Tatiana Chiriac, Ecaterina Buzu, Mihail Bușuleac și Sergiu Osoianu, și a dispus reevaluarea acestora de către Comisia Pre-Vetting.

Cu o zi mai târziu, pe 2 august 2023, CSM a anunțat că Inspecția judiciară s-a autosesizat în contextul celor 21 de decizii ale CSJ privind contestațiile deciziilor Comisiei Pre-Vetting.

„CSM nu subestimează importanța soluțiilor emise de către CSJ, luând în considerare inițiativele anticorupție și de asigurare a integrității din domeniul justiției”, se arată în reacția publică a organului de autoadministrare judecătorească Totodată, CSM a menționat că se abține „să dea o apreciere soluțiilor și constatărilor instanței supreme, neavând o asemenea competență”.

Mai jos este o parte din ce ar fi scris Veronica Dragalin în emailul transmis judecătoarei Mariana Ursachi (Pitic).

„Consider să vă transmit această informație, care din ar putea fi utilă din punctul meu de vedere în apărarea carierei dvs. de judecător și drepturile fundamentale și constituționale. În perioada iulie 2022 – iulie 2023, Comisia Pre-Vetting a emis decizii cu privire la candidatura mai multor persoane, candidați la funcția de membru în CSM sau Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). Conform legii, mai mulți candidați care nu au promovat procedura de Pre-Vetting au contestat aceste decizii ale Comisiei la Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Dvs. ați făcut parte din completul de judecători care examinau aceste contestații. În iulie 2023 am aflat din mai multe surse că persoane politice foloseau numele meu să șantajeze judecătorii de la CSJ, invocând că Procuratura Anticorupție, adică Veronica Drăgălin va iniția dosare penale împotriva judecătorilor care emit decizii în favoarea celor care au contestat deciziile Comisiei Pre-Vetting. Am asigurat persoanele care m-au sesizat că judecători care aplică legea în mod corect și emit decizii legale, indiferent dacă sunt pe placul puterii politice, n-au de ce să le fie frică de inițierea dosarelor penale.

„Tot la 1 august 2023, în ziua în care au fost emise deciziile CSJ, am fost contactată de pe Signal de Ion Guzun, în acel timp și în prezent, membru CSM care promovase procedura de pre-vetting. La ora 18:16 domnul Guzun mi-a trimis un link la postarea lui pe Facebook referitor la deciziile CSJ și a scris în trei mesaje separate: «Nu doar la voi e vesel. Cred că art. 307 este iminent, dar, întâi să avem majoritatea în CSM cu cei din Parlament. Păcat că ați lăsat-o pe doamna Pitic». Am interpretat aceste ca o încurajare a procuraturii de a iniția o cauză penală pe presupuse hotărâri ilegale emise de judecătorii CSJ referitor la deciziile din 1 august 2023(…). Am înțeles următoarea frază ca o exprimare că CSM va avea majoritatea pentru a autoriza ridicarea imunității judecătorilor doar după ce sunt propuși membri adiționali CSM din Partea Parlamentului.

„După ce PA a examinat hotărârile CSJ, nu au fost constatate încălcări sau temei ce ar indica o bănuială rezonabilă că judecătorii au încălcat legea. Pe parcursul anului 2024, am fost abordată de prim-ministrul Dorin Recean și de președinta Maia Sandu referitor la procedura vetting în privința procurorilor din PA, ambii solicitând lista procurorilor pe care îi consider integri și care, din punctul meu de vedere, ar trebui să promoveze vettingul. Nu am transmis așa listă niciodată, pentru că consider incorectă implicarea politicului în procedura vetting și pentru că consideram că așa o listă ar putea fi folosită cu scopul diametral opus – să fie atacați procurorii pe care îi consider integri și corecți„.