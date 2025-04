Dragalin, cu noi acuzații. Susține că ex-ministrul Justiției Sergiu Litvinenco și fosta conducere a CNA ar fi șantajat judecători cu „informații compromițătoare”. „Eu așa informație aveam de la bun început”

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a declarat că, în a doua sa lună de mandat, în septembrie 2022, i-ar fi spus lui Sergiu Litvinenco, pe atunci ministru al Justiției, lui Iulian Rusu, care deținea funcția de director al Centrului Național Anticorupție (CNA), și lui Eugen Rurac, care exercita funcția de șef interimar al Direcției generale urmărire penală din cadrul CNA, că „le va porni dosare penale”, dacă aceștia ar fi continuat să „șantajeze judecători” cu „informații compromițătoare”.

Fiind întrebată în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4 dacă, în afară de pre-vetting și vetting, „mai există și alte motive pentru care s-a produs acest conflict” cu „actuala putere de la Chișinău”, având în vedere că la început „raportul a fost destul de ok”, Veronica Dragalin a spus că „poate public aceasta era percepția”.

„Chiar din a doua lună, în septembrie 2022, am intrat în conflict cu Sergiu Litvinenco, Iulian Rusu și Eugen Rurac. Ministrul Justiției și conducerea CNA. Pentru că eu nu eram de acord cu modalitatea în care aceste persoane făceau justiție în țară. Eu vin dintr-un sistem diferit, unde se respectă legea, unde lucrurile se fac deschis, transparent, și nu prin fel de fel de metode tenebre. (…) Eu cu aceste trei persoane am vorbit personal direct, aparte, și le-am spus că nu voi participa în ceea ce faceți voi, iar dacă știu că continuați metodele despre care am aflat, am să vă pornesc dosare penale.

Este vorba că eu consider că CNA a obținut multă informație compromițătoare despre procurori și judecători, anume pentru că CNA a pregătit fel de fel de note informative pentru procedura de pre-vetting și pentru confirmarea în funcție a celor 40 de judecători. Ei aveau informație cât de cât compromițătoare, iar această informație se folosea ca să fie șantajați judecătorii să acționeze într-un anumit mod. Eu așa informație aveam de la bun început și anume la asta mă refeream, că nu așa se face justiție, nu așa poți obține decizii corecte și legale”, a afirmat Veronica Dragalin.