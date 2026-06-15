România va semna contractul pentru construirea tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii, care include Podul de peste Prut de la Ungheni

Compania Națională de Investiții Rutiere din România (CNIR) a anunțat luni, 15 iunie, că va semna contractul finanțat din Programul SAFE pentru construirea tronsonului 4 al Autostrăzii Unirii A8 Târgu Neamț (Moțca)-Iași-Ungheni, cu Itinera S.p.A, o companie din Italia.

„Durata de realizare a contractului este de 46 de luni, din care 10 luni pentru etapa de proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, iar în cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de autostradă cu o lungime de 2,77 km dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, cu lucrări avansate”, comunică CNIR.

Pe traseu tronsonului 4, cu o lungime de 15,5 kilometri, vor fi construite:

14 poduri și pasaje

2 tunele (tunelul de la km. 83 având o lungime de 1760 metri)

2 noduri rutiere (nod rutier de perspectivă- drum de legătură cu Spitalul Regional și Aeroportul Iași, respectiv nodul Golăiești).

Anunțul vine după ce Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins, pe 15 iunie, pe fond, cele două contestații depuse la începutul lunii trecute, după atribuirea contractului pentru proiectarea și execuția tronsonului 4 DN 24 (Iași)-Vamă (Pod peste Prut).

Tronsonul 4 din A8 se desfășoară între DN 24 (Iași) și Podul peste Prut de la Ungheni, punct vamal cu R. Moldova și are un cost estimat de 4,7 miliarde lei.

Autostrada A8 este planificată să aibă în total circa 300 de kilometri și a fost împărțită în 13 tronsoane, în diferite stadii de implementare și gestionate de două companii diferite ale statului.