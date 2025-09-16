România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani, avertizează procurorul general român
Procurorul general al României, Alex Florența, a fost prezent marți seară, 16 septembrie, în studioul Antena 3, unde a prezentat detalii despre dosarul de complicitate la tentativă de lovitură de stat, în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, au fost trimiși în judecată, împreună cu alte 20 de persoane, notează Biziday.
Oficialul a declarat că „România a fost, este și probabil va fi în continuare într-un plin război hibrid. Chiar dacă acest război nu se vede, chiar dacă nu-l percepem ca pe o dronă care intră peste graniță, acest război este mult mai perfid, pentru ca are scopul de a intra în mințile oamenilor”.
Principalele declarații ale procurorului general al României, conform sursei citate:
- Nu am mai întâlnit un asemenea caz în ultimii 35 de ani. Este un caz complex, grav, căruia îi lipsește jurisprudența. Despre acțiunea hibridă – este un termen suprasaturat, dar foarte puțin explicat. Războiul hibrid este cu atât mai periculos cu cât este mult mai serios și perfid decât războiul tradițional. Modul de acționare presupune multiple instrumente prin care tu ataci un stat, chiar dacă militar nu există un conflict declarat și real. Prin aceste instrumente, pe teritoriul statului respectiv, influențezi opinia publică, creezi o stare de nemulțumire, panică, pe care o poți utiliza în interes propriu prin prezentarea unui narativ. În cazul României, s-a înregistrat în cazul grupărilor extremiste, pentru a crea cât mai multă dezordine. Un cumul întreg de factori care duce la polarizarea societății, slăbirea țării din interior.
- O partea acestor tehnici utilizate în 2024 urmează un pattern conform unei doctrine – cu scopul de a influența un stat. Ai nevoie de conturarea unor anumite narative care să facă priză la populație. Încă din 2019, o companie cu legături certificate în Rusia, a desfășurat o microtargetare a populației românești în mediul online. La fel s-a întâmplat la Brexit, după modelul Cambridge Analytica. Microtargetarea populației s-a făcut în patru segmente, iar narative s-au vărsat în mediul online. A fost creat încă din 2022, ideea a fost de nișare a populației românești în acest componente informaționale.
- Microtargetarea a început în 2019. Într-un raport foarte detaliat de la acel moment, vedem cum selectează populația românească pe grad de preferințe, inclusiv pe regiune geografică. Ulterior s-au dezvoltat infrastructura și narativele care urmau să fie vărsate. În primăvara lui 2024 – în special cu câteva zile înainte de primul tur, întreaga narativă s-a schimbat. Se inundă spațiul cu candidatul pro independent (Călin Georgescu).
- Infrastructura online cu care au atacat hibrid a fost dezvoltată pe două paliere – în 2022, imediat după invadarea Ucrainei: metoda doppelganger – clonarea unor site-uri importante. Pentru a ajunge pe aceste site-uri, se lansează o rețea de 2.000 de pagini de Facebook cu denumiri apetisante, care prind la public, pe care încep să se rostogolească narative care în microtargetarea a ajuns la populația românească. Tehnica: intri pe această pagina, dai click. Sunt acele știri de tip clickbait, titluri bombastice, senzaționale – cu linkuri de redirecționare către site-uri cu știri și postări care îți atrag ție atenția, fie din zona conspiraționistă, fie religioasă, etc.
- Categorii targetate: categoria identitar nostalgică – mistificarea valorilor tradiționale românești, a satului – dar puse în context în așa fel încât să creeze emoții puternice. Glorificarea perioadei comuniste sau Antonescu. Microtargetarea analizează în profunzime preferințele umane, de acolo pleacă impulsiunile cele mai puternice.
- Ajungi pe site-uri clonate, care mimează fidel site-urile originale, pentru a induce în eroare utilizatorul care ajunge pe aceste site-uri. Aici, deși știrea este o dezinformare sau intoxicare, nivelul de credibilitate este mult mai mare. Utilizatorul nu știe să verifice, informația pare că vine din surse oficiale. Populația devine confuză – nu mai poate să facă diferența între o pagină reală și un falsă, sau o informație reală și una falsă, astfel că modul și capacitatea de manipulare crește exponențial.
- Amploarea reală nu va fi, probabil, descoperită niciodată. Nivelul de viralizare crește odată cu numărul de accesări. S-au propagat în mod artificial, s-au viralizat toate aceste mesaje pro-Georgescu. În spatele fiecărui hashtag pot fi accesate un număr important de informații. Hashtagurile din în spate asociate un număr uriaș de materiale și sunt rulate constant, prind utilizatorul într-o capcană informațională, se viralizează prin rețele de boți. Arătam astăzi că 20 de mii de conturi de TikTok au fost activate cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Mesajele de aici au ajuns aproape pe rețeaua tuturor utilizatorilor din România.
- De exemplu site-ul Pravda, care la un moment dat are o viralizare foarte mare, arătam #curățeniegenerală, care a ajuns la 156 de milioane de vizualizări. Când găsim ceva care ne atrage interesul, trimitem la un grup de prieteni. Nivelul de viralizare este multiplicat prin această modalitate.
- Sunt situații în care urmele ip-urilor au fost ascunse foarte bine, pentru că există diferite variante. Unele au lăsat urme, care dovedesc câteva elemente de bază. Faptul că de fiecare dată, între unele dintre aceste site-uri intermediare, am dat exemplu metoda Matrioshka – sunt legate de actori din Rusia, fie sunt publicitate făcute cu legături a patru companii cu legături certificate cu Rusia. O parte din paginile de Facebook identificate trimiteau către site-uri de tip clonă – în foarte multe dintre cazuri, în spatele lor sunt ip-uri din Rusia, în special din Sankt Petersburg.
- Interesul pentru ancheta din România este major, în cel puțin în parchetele generale din statele din estul Europei. Multe dintre tiparele regăsite la noi sunt și în alte țări. Toate elementele de puzzle, privite disparat, nu sunt evenimente izolate și întâmplătoare. Sunt parte a unui mecanism complex coordonat, doar că cu diferite instrumente de utilizare – de exemplu cazul columbianul care a fost prins la noi, coordonat clar de o persoană din Federația Rusă, care încerca să arunce în aer infrastructura feroviară din Ilfov. Avem cazuri similare, tot cu columbieni, în alte state din estul Europei. Există într-adevăr grupuri de astfel de cetățeni, antrenați, specializați și trimiți în estul Europei. Un astfel de act de sabotaj creează emoție puternică. Gândiți-vă la cazul Crevedia. Se creează emoții puternice care duc la polarizarea cetățenilor, se creează tensiuni, fragmentări, sentiment anti-sistem. Acesta este războiul hibrid.
- Despre Potra: Există indicii că încearcă să obțină azil politic, să-și faciliteze o legătură cu autoritățile din Rusia, pentru azil politic. Inculpații au legături din toate punctele de vedere cu Rusia. Potra este documentat cu deplasări multiple în Rusia, CV-uri în lb rusă, întâlniri negociate cu ambasadorul Rusiei în România, fără dubii. O parte din anturajul lui Călin Georgescu este documentată cu legături cu Rusia, cu legături inclusiv cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.
- Concluzie: România a fost în mod cert ținta unui atac hibrid masiv în toamna lui 2024 cu scopul de a influența alegerile prezidențiale. Infrastructura la care am făcut referire va fi folosită și pe viitor. Technica a fost utilizată și în 2025. România a fost, este și probabil va fi în continuare într-un plin război hibrid. Chiar dacă acest război nu se vede, chiar dacă nu-l percepem ca pe o dronă care intră peste graniță, acest război este mult mai perfid, pentru ca are scopul de a intra în mințile oamenilor.
- Despre criticile lui Nicușor Dan: cred în criticile constructive. Sunt convins că voi avea și mai multe elemente de nemulțumire legate de activitatea Parchetului General. Este normal ca președintele țării să se preocupe de acest subiect.