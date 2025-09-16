România se confruntă cu cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani, avertizează procurorul general român

Procurorul general al României, Alex Florența, a fost prezent marți seară, 16 septembrie, în studioul Antena 3, unde a prezentat detalii despre dosarul de complicitate la tentativă de lovitură de stat, în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, liderul unei grupări de mercenari, au fost trimiși în judecată, împreună cu alte 20 de persoane, notează Biziday.

Oficialul a declarat că „România a fost, este și probabil va fi în continuare într-un plin război hibrid. Chiar dacă acest război nu se vede, chiar dacă nu-l percepem ca pe o dronă care intră peste graniță, acest război este mult mai perfid, pentru ca are scopul de a intra în mințile oamenilor”.

Principalele declarații ale procurorului general al României, conform sursei citate: