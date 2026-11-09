România: Arest la domiciliu pentru Călin Georgescu, cercetat în cinci dosare penale, inclusiv tentativă de lovitură de stat

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din România, Călin Georgescu, va fi mutat din arest preventiv în arest la domiciliu. Hotărârea a fost luată luni, 9 noiembrie, de către Tribunalul București. Decizia nu este definitivă, scrie G4Media.

Călin Georgescu a solicitat să iasă din arestul central înlocuind măsura cu arestul la domiciliu sau control judiciar.

Politicianul pro-rus se află în arestul central din 29 septembrie, în dosarul de înșelăciune cu un prejudiciu calculat de DIICOT la 1,1 milioane de euro.

Între timp, Georgescu a ajuns la cinci dosare penale deschise de procurori, între care și tentativă de lovitură de stat, promovarea cultului legionar, salutul nazist și tergiversarea anchetei penale prin sustragerea tehnicii de interceptare montată în locuința din Mogoșoaia, notează sursa citată.

Georgescu a încercat de fiecare dată să obțină înlocuirea arestului preventiv din arestul central cu o măsură mai blândă și a obținut aceste decizii de la Tribunal, dar deciziile nu erau definitive. Ulterior, la Curtea de Apel București, judecătorii au respins cererile de eliberare/ măsură mai blândă a arestului.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie 2025 de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (5 acte materiale).

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100 000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie.

Conform unor stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de HotNews, Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana și a unui job „de ochii lumii”.